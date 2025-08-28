Este fin de semana se juega la edición 198 del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Gran encuentro entre los dos clubes más importantes del país que, sin embargo, tienen distintos objetivos por los cuales luchar.

Mientras Colo Colo llega con DT interino tras una pésima campaña con Jorge Almirón, la U está encumbrada y aún sueña con descontarle unidades a Coquimbo Unido, flamante puntero del certamen.

Es en ese contexto donde Nicolás Peric, en su faceta de comentarista de ESPN, analizó el presente de cada club y se dio el tiempo de señalar cómo afectaría una derrota en este partido a cada club y cuál sufriría un golpe más duro en ese caso.

El equipo que sufriría más una derrota en el Superclásico para Peric

Fue en el programa F Show Chile donde el Nico comenzó señalando que indudablemente el golpe va a ser para el equipo que pierda el partido porque pierde el clásico, no obstante, indicó que, analizando los objetivos de ambos esta temporada, una derrota golpearía más a uno que al otro.

Momento donde dio a entender que una derrota para Colo Colo no sería igual de crítica que para la U, al indicar: “Hay uno que está en el piso (Colo Colo), hay uno que está para barrerlo en el piso si el equipo contrario lo gana, está en un pésimo momento, seguramente va a estar el (nuevo) técnico mirándolos,por eso es que hay un montón de circunstancias en que Colo Colo tiene poco de que aferrarse para ganarlo futbolísticamente y la U tiene mucho de que aferrarse, pero muchas cosas por perder también, si se lo gana Colo Colo en este momento futbolístico, sin técnico, con interinato ” agregó.

Para cerrar, Nico Peric reiteró queambos podrían sufrir las consecuencias de un mal resultado al señalar que: “ hay situaciones en que ambos pueden quedar tambaleando en lo inmediato y, al final del año, muy lejos de todos sus objetivos”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile el Superclásico 198?

Colo Colo vs. Universidad de Chile juegan este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile en el Estadio Monumental David Arellano por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.