La lucha por el título está más apasionante que nunca con Colo Colo y Universidad de Chile pelando punto a punto. El Cacique de momento está logrando una remontada notable, pero los azules harán todo lo posible por recuperar el liderato en estas últimos tres partidos.

Uno que sabe lo que es enfrentar este tipo de escenarios con ambas camisetas es Roberto Cereceda, quien entre 2007 y 2011 jugó 95 partidos con el Cacique, mientras que entre 2012 y 2014 disputó 102 bregas con losa azules. En ambos clubes levantó copas.

En charla con ADN Radio el eléctrico aseguró que “por cómo se ha dado el tema de que Colo Colo tomó una racha, está jugando bien y se ve con convencimiento, da una sensación de que podría ser campeón”.

Sin embargo, jugador de San Antonio Unido no le restó méritos a la U, afirmando que “también ha hecho un Campeonato extraordinario de principio a fin y no me atrevería a decir en este momento quién será campeón”.

“Están los dos equipos muy convencidos con jugadores que son cracks y que vivieron esta experiencia en ambos planteles. Creo que hasta el final vamos a estar todos expectantes y sin saber quién será el campeón”, señaló.

Además, Cereceda analizó lo que será el clásico universitario de este sábado, afirmando que “en los clásicos puede pasar cualquier cosa. Va a ser un partido fundamental para lo que viene del torneo, porque si no llega a ganar la U se aleja en caso de que gane Colo Colo”.

“Será un partido clave y si la U realmente quiere salir campeón lo tiene que ganar sí o sí. En el papel se puede ver que Católica viene un poco más despotenciada, pero en los clásicos uno juega por algo más. Juega por la gente y lo que significa, entonces puede pasar cualquier cosa”, concluyó.

Los partidos que le restan a Colo Colo y Universidad de Chile

Colo Colo

Fecha 28. Palestino vs CC. Domingo 20 de octubre a las 15:00 horas. La Cisterna.

Fecha 29. CC vs Deportes Iquique. Sin programación. Monumental.

Fecha 30. Deportes Copiapó vs CC. Sin programación. Luis Valenzuela Hermosilla.

Universidad de Chile