El experimentado carrilero de Audax Italiano, Roberto Cereceda, habló de todo como invitado al distendido programa Sabor a Gol de TNT Sports. Pronto a cumplir 39 años en octubre, el Eléctrico es de los pocos jugadores que ha jugado en Colo Colo, Universidad de Chile y la Católica.

Y en medio de una conversación relacionada, Cereceda reveló cuál de las tres hinchadas de los denominados equipos grandes lo trató mejor.

“Fue la de Colo Colo, sin valorar mucho la de Católica, porque cuando yo llego allá los primeros tres partidos me pifiaron muchísimo y después de ese tercer partido en que yo lo quise dar todo por lo menos, al parecer lo demostré, porque después de ese partido fue todo lo contrario, porque la gente me empezó a querer mucho, me admiraba mucho”, dijo el otrora seleccionado nacional.

Agregó que “Colo Colo obviamente porque estuve cuatro años, fui campeón tres o cuatro veces. Tú al lugar que vas el equipo popular de Chile es Colo Colo y lo va a seguir siendo, porque se siente en los lugares que uno está, ya sea un restaurant, una picada, donde tú vayas”.

Sin embargo, El Eléctrico explicó un detalle: “la hinchada de la U es mucho más fiel a lo que es la institución, a lo que es el jugador, es mucho más respetuosa. La del Colo es un poco más flaite en ese sentido. Es un poco más flaite no más”, sentenció en el buen sentido de la palabra.

¿En qué equipos ha jugado Roberto Cereceda?

El lateral Roberto Cereceda debutó en Audax Italiano. Después partió a Colo Colo para seguir su carrera en Universidad Católica y Universidad de Chile. Se fue a Figueirense para posteriormente volver de forma breve a la U. Unión La Calera, Palestino y O’Higgins.

¿Cuántos partidos jugó Roberto Cereceda con Colo Colo y la U?

Con Colo Colo, el Eléctrico Cereceda jugó 95 partidos entre 2007 y 2011. En Universidad de Chile registró 103 encuentros en los períodos 2012-2014 y 2015.