La denuncia de la U a Colo Colo ha desatado una guerra que ha escalado incluso a los dirigentes. Este martes el Bulla y el Cacique tuvieron su round en el Tribunal de Disciplina, en una sesión que determinó esperar por más antecedentes para dar un veredicto.

Sin embargo y tras la eliminación en Copa Chile, desde el Eterno Campeón pegaron con todo. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, lanzó dardos contra el Romántico Viajero y acusó el vínculo con Huachipato, club que sospechosamente les facilitó una cámara todo el partido contra Jorge Almirón y con el que han sido apuntados de multipropiedad.

“Dos más dos son cuatro aquí y en la quebrada del ají. Saquen sus conclusiones. Habría que expulsar a alguien, el Consejo de Presidentes, el señor Milad y compañía, deberían tomar cartas en el asunto y que transparenten quiénes son los dueños de la U. Nadie es capaz de transparentar una situación. No le hace bien a la institución del fútbol”, lanzó el mandamás albo.

Danilo Díaz destaca a Aníbal Mosa por sus palos a la multipropiedad de la U y Huachipato

Las declaraciones de Aníbal Mosa sorprendieron y mucho. No sólo por el tono, sino porque hasta ahora ningún dirigente del fútbol chileno había hablado tan claro de los vínculos entre la U y Huachipato, por lo que se ganó los aplausos de Danilo Díaz.

Aníbal Mosa apuntó a las dudas sobre la multipropiedad de los dueños de Huachipato y la U por la denuncia contra Colo Colo. Foto: Photosport.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el periodista destacó lo hecho por el mandamás albo. “Ayer Aníbal Mosa en esa larga conversación con los colegas en el Estadio Monumental genera un hecho político que el fútbol chileno olfateaba, creía y todos creen, pero por primera vez lo dice un dirigente. El dirigente del equipo más popular del país, del más fuerte del país, que es Colo Colo“.

“Cuando dice que 2+2 son 4 en relación a Victoriano Cerda y no sé si menciona a los controladores de Huachipato, dice que todos sabemos que tienen participación y están metidos en Universidad de Chile. Eso dice en definitiva y genera un hecho político”, añadió.

En esa misma línea, Danilo Díaz remarcó que sus palabras marcan un antes y un después. “Un dirigente de un club como Colo Colo dice que los dirigentes, propietarios de Huachipato, son los mismos propietarios de Universidad de Chile. Esto se ha venido ocultando y lo han querido ocultar. Primera vez que lo dice un dirigente con esa claridad”.

De hecho, el periodista aseguró que esto es sabido por todos en los altos mandos del fútbol chileno, pero que ninguno dio el paso que dio el hombre al mando de Blanco y Negro. “Esto no había pasado, lo decían todos los dirigentes, echaban tallas, pero lo que dijo ayer Mosa no lo había dicho nadie”.

Finalmente aseguró que quienes han filtrado los videos de la denuncia lo están haciendo fuera de medios deportivos para no dejar huella. “Me llama la atención que la filtración del video vaya a The Clinic. No es un medio de fútbol, entonces los que filtran no quieren dejar huella“.

Por ahora, la guerra entre Colo Colo y la U sigue sin tener un final. A la lucha por el título ahora se suma una polémica gigante y que vuelve a poner en la mesa la gran duda que hay en el fútbol chileno: ¿Quiénes son los dueños de Universidad de Chile?

¿Cuándo saldrá la sentencia contra Colo Colo por la denuncia de la U y Huachipato?

Luego de la sesión de este martes, el Tribunal de Disciplina se prepara para dar su veredicto sobre la denuncia de la U a Colo Colo. Si bien no se estableció una fecha, se espera que todo se aclare la próxima semana.

