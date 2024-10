Guarello no duda de la "burda" trampa de Colo Colo: "Votan un reglamento y después no lo quieren cumplir"

Juan Cristóbal Guarello volvió a referirse a la polémica entre Universidad de Chile y Colo Colo, en una jornada de martes en que el el Tribunal de Penalidades recibió las pruebas azules y la defensa alba, esto por la denuncia del Chuncho por supuestas instrucciones de Jorge Almirón contra Huachipato mientras estaba suspendido.

Según insistió Guarello, “una cosa es que Huachipato se haya preparado y pusiera un camarógrafo profesional con trípode y zoom a hacer un trabajo de espionaje, okey…”.

“Otra cosa es que Colo Colo vote a favor de un reglamento y después no lo quiera cumplir. También hay un reglamento que cumplir y el Tribuna de Penalidades debe fallar en función del reglamento”, complementó.

Agregan que “si no atenemos a La Calera, el fallo debe ser desfavorable a Colo Colo, siempre y cuando la U presente la prueba de que había un dispositivo en la banca, no en la zona de exclusión”.

Trampa evidente; Colo Colo no cumple el reglamento y Almirón burdo

Sobre el video que había sido filtrado por The Clinic, expone que “esa imagen te genera el ambiente y sospecha, te da a entender, pero no prueba. Es evidente, pero no se escucha a Almirón lo que dice, no sabemos dónde va la otra persona. Y para fallar hay que tener pruebas irrefutable”.

Guarello aseguró que en Colo Colo se creen vivos, pero el accionar fue burdo.

“Quedó en evidencia que hay un movimiento medio raro. Almirón da unas instrucciones y se pone un encargado de seguridad a tapar. Se creen vivos y no son na’ vivos”, opina.

Guarello sentenció que “alguien tendría que haberle dicho a Almirón, Mosa tenía que decirle… oye, estamos en territorio enemigo. Y lo que hace Almirón es muy burdo: pone un guatón a tratar de tapar. Se regaló. Mosa le tuvo que advertir”.

Pase lo que pase, Colo Colo debe volver a la acción este domingo 3 de noviembre como local contra Deportes Iquique, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional. El duelo está pactado desde las 18:00 horas, al mismo tiempo que la U visitará a Ñublense.