Siguen las repercusiones después de la primera jornada del Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de la denuncia de Universidad de Chile ante Colo Colo, que mueve al fútbol nacional.

Luego de que los abogados de Azul Azul presentaron las primeras pruebas, donde también hubo un video filtrado de Jorge Almirón conversando con algunos colaboradores, hubo fuertes reacciones.

En Colo Colo, el encargado de sacar la voz oficial fue el presidente Aníbal Mosa, quien cargó sus comentarios en contra de la U y Huachipato, por sus “patrañas” en la denuncia al grabarlos.

Pero no fue el único dardo del presidente de Blanco y Negro, porque también apuntó al plantel de jugadores de la U elevando una nueva polémica, tratando de quemar la interna.

Aníbal Mosa cambia de estrategia para apuntar a la U. Foto: Pedro Tapia/Photosport

Mosa enciende al camarín de la U

Fue luego de la derrota ante Magallanes por la Copa Chile, que el presidente de Colo Colo sacó la voz por la denuncia de Universidad de Chile, aunque con una postura que enciende una nueva polémica.

Esta vez les mando un mensaje a los jugadores de la U, para que saquen su opinión en este caso, así poder derribar la idea que tiene la dirigencia en la pelea del torneo.

“No le hace bien al fútbol y no le hace bien a la U. No sé si sus jugadores estén contentos por la denuncia con su dirigencia, porque le faltan el respeto al maravilloso campeonato que ha hecho la U“, comentó Mosa.

Pese a todas las pruebas, se mostró contento de lo que pudieron defender a Colo Colo ante el Tribunal de Disciplina, donde confían en sacar su misión adelante.

“Creemos que las evidencias que muestran Universidad de Chile no demuestran absolutamente nada. Estamos tranquilos nosotros”, cerró.