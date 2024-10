Después de semanas lejos de las canchas sin poder dirigir y en medio de toda la polémica, Jorge Almirón decidió romper el silencio. El técnico de Colo Colo habló luego de la eliminación de la Copa Chile ante Magallanes y se refirió a la denuncia del Bulla en su contra.

El Romántico Viajero lo acusó al Tribunal de Disciplina de dar órdenes en el choque con Huachipato desde una cabina. Una serie de registros han salido a la luz desde entonces y este martes se vivió el principal round en la ANFP, por lo que aprovechó de aclarar algunas cosas.

En conferencia de prensa, el DT comenzó haciéndole un llamado a los hinchas preocupados por esto. “Lo más importante para mí es darle tranquilidad a la gente de Colo Colo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y corresponde. Se aclaró que, después de la expulsión, pedí disculpas y fueron claros en el proceso. Acatamos todo lo que pasó con la suspensión”.

Jorge Almirón remarcó que no puede decir mucho hasta que no haya una sentencia. “Está en proceso la investigación así que me sugirieron los abogados del club, estamos todos tranquilos. Prefiero no tocar el tema, cuando esto se aclare daré todos los detalles que quieran, pero hoy no puedo hablar. Lo importante es que la gente de Colo Colo se quede tranquila porque venimos haciendo nuestro trabajo”.

El técnico albo no se quedó ahí y toreó a la U por haberles quitado el liderato. “En toda la segunda ronda ganamos 12 partidos y empatamos con la U. Estuvimos en Libertadores… todo el torneo fue bueno. Empezamos de menos a más. En la fecha 8 nos tocó jugar con Cobreloa y la U tenía 10 puntos sobre nosotros. Cuando dejamos la Copa Libertadores y nos dedicamos en el torneo, recuperamos los partidos, teníamos 10 puntos abajo después de perder en Libertadores”.

“Llevamos 13 partidos invictos, así que estamos haciendo nuestro trabajos. Jugamos miércoles y domingo, los días que nos dijeron. Estamos todos tranquilos, los jugadores se dedican sólo a jugar. Tenemos un grupo bárbaro, es un plantel positivo y estamos tranquilos. Sólo pensamos en el partido del domingo que puede ser definitivo, así que pensamos en eso”, añadió.

Jorge Almirón explica sus reacciones en los videos con los que la U lo denuncia

Más allá de la denuncia, han sido los videos tomamos ante Huachipato los que han dejado en duda la versión de Jorge Almirón. Es por ello que el DT fue muy claro en señalar que no incumplió nada como para que la U lo denuncie.

“Nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer, hubo declaraciones de la gente que participó. En ningún momento incumplimos nada. Me volví loco en el palco, pero trabajo hace mucho tiempo con mi cuerpo técnico y ellos toman decisiones”, dijo.

De hecho, puso como ejemplo lo ocurrido hace dos fines de semana, donde tampoco estuvo presente. “En el partido con Palestino no supe porqué salió Correa, después supe. No da tiempo de tomar decisiones así. Los muchachos y el cuerpo técnico está tranquilo, acataron lo que se dijo. Las decisiones las tomaron ellos, lo trabajamos en la semana, conocen a los jugadores y lo que necesita el equipo en ciertos momentos. Por suerte salió todo bien porque seguimos ganando”.

“Estamos tranquilos todos, hay mucha tranquilidad, que tenemos que definir nosotros y lo hemos hecho en la cancha. Esperamos hacer un buen partido el domingo porque es un partido duro, es una final. Estamos todos pensando en eso”, complementó.

En esa misma línea, enfatizó en que no está asustado de nada. “Yo estoy tranquilo, no dudo de mi honorabilidad. La gente que está acusando, no sé, no los conozco. Es lo que puedo decir, para no discutir en el aire porque no sé quiénes son”.

Ahora el DT pone la mira en la próxima fecha del torneo, donde puede ser campeón. “Mañana recuperaremos al equipo, hicimos un buen esfuerzo hoy. Tenemos chicos lesionados que se están recuperando, así que solo eso. El domingo el estadio estará muy bueno y esperamos darle una alegría a la gente”.

“Hoy hubo muchísima gente a las 6 de la tarde, perdiendo 3 a 0. Cualquier otro abandona, pero la gente vino y acompañó. No insultó ni presionó, estamos todos pensando en el domingo que puede cambiar y podemos hacer algo histórico”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Tras el duelo con Magallanes, Jorge Almirón llegó a un total de 50 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha conseguido 29 triunfos, 12 empates y 9 derrotas, con 72 goles a favor y 37 en contra.