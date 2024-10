Universidad de Chile asistió con sus abogados a la jornada del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por la denuncia presentada en contra de Colo Colo, que puede ser clave en la definición del Campeonato Nacional.

Los azules se suman a las denuncias establecidas por el árbitro del partido ante Huachipato, por la eventual comunicación que tuvo el técnico Jorge Almirón con la banca alba, cuando estaba suspendido.

Por lo mismo, los abogados asistieron con las pruebas por ese tema, teniendo en cuenta que justo esta jornada se conoció, por el medio The Clinic, el comportamiento de Almirón con sus colaboradores.

En el Tribunal de Disciplina fue tema el video, donde le consultaron a la dirigencia de Colo Colo, aunque también alertaron que esta prueba por sí sola no es suficiente.

El video de la polémica con Jorge Almirón: Foto: Caputa The Clinic.

La prueba del video pierde fuerza

El periodista Maximiliano Videla, de Cooperativa Deportes, entregó antecedentes de lo sucedido, como los cuestionamientos a Aníbal Mosa por lo que se mostró en el video.

Más allá de eso, también se hicieron consultas con miembros del Tribunal de Disciplina, quienes explican que esta prueba no es suficiente para demostrar que esa comunicación fue del partido.

“Nos avisaban del Tribunal que si el video no tiene audio no califica como prueba contundente, porque no prueba que Almirón y su analista, más allá que sea obvio, no prueba que hablaran de futbol”, explica.

Pese a esto, asegura que hay oras evidencias: “Nos avisan de la U que hay más pruebas y que no es sólo lo que se publicó y han presentado al Tribunal”.