Una historia de 16 años y ocho campeonatos con Universidad Católica ya queda atrás en la historia deportiva de Alfonso Parot, quien sufrió un dramático despido de la institución que lo vio nacer y que ya tiene oficialmente un nuevo equipo donde jugar.

Si bien a comienzos de febrero su nombre sonó para reforzar a Deportes Temuco, para tener un reencuentro con el técnico Mario Salas y su ex compañero Diego Buonanotte, finalmente el defensor de 35 continuará su carrera en Primera División.

Durante la noche de este miércoles, Alfonso Parot recibió la bienvenida de parte de Deportes Limache, equipo que lo firmó por toda la temporada 2025, en el debut oficial de la institución en la máxima categoría del fútbol chileno. Una acción que se dio en tiempo récord.

Las primeras palabras de Alfonso Parot en Limache

Tras confirmarse su incorporación, el ex cruzado manifestó que “estoy muy feliz, muy contento. Agradecido por esta oportunidad. Esto fue muy rápido, porque me contactaron el domingo y ya hoy día me estoy realizando todos los exámenes”.

“Yo hablé con el profe (Víctor Rivero), con el presidente (César Villegas) y la gente de Deportes Limache. Están con mucha ambición, con muchas ganas, es un gran sueño. Ojalá poder conseguir los objetivos que nos tracemos como equipo”, afirmó Parot quien reconoció que vio el estreno del equipo ante Colo Colo.

Será el quinto equipo en la carrera del “Poncho”, luego de un paso de 16 temporadas por Universidad Católica, donde tuvo pasos entremedios por Ñublense y Huachipato, además de una experiencia internacional de un año y medio por Rosario Central donde ganó la Copa Argentina 2018.

Publicidad

Publicidad

ver también Zampedri comparte triste despedida para Parot tras salida de la UC: "Nada va a ser igual"

Los números del defensor en Universidad Católica

Desde su debut en Primera el 2007 hasta su último torneo con la UC en la temporada 2024, Alfonso Parot disputó un total de 22.054 minutos en cancha durante 292 encuentros, donde registró seis goles, dos asistencias, 62 tarjetas amarillas y siete expulsiones. Además ganó ocho títulos con La Franja.