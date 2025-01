Tensas horas se han vivido en Universidad Católica luego de que Alfonso Parot, querido jugador de los Cruzados, anunció su salida señalando que la dirigencia retiro la oferta de renovación. Tras revelarse la noticia, Fernando Zampedri, otro histórico del club, despidió a su amigo y compañero.

A través de una emotiva publicación en redes sociales, el delantero compartió una sentida despedida acompaña de una imagen con Parot. “Amigo, nada va a ser igual sin vos en el club”, comenzó señalando.

Zampedri despide a Parot

En la misma publicación, el jugador escribió: “Desde el día uno que llegué a Católica, siempre a la par. Compañero como pocos, el del mejor humor. Me entristece estar escribiendo esto hoy . Simplemente, gracias por tantos momentos compartidos. Por ser artífice de mi llegada a la Cato. Tu casa”.

“Te quiero Ponchito y te voy a extrañar. Aunque siempre nos vamos tener porque esta amistad va más allá del fútbol. Sos grande amigo, deseo que todo lo que venga sea con el mayor de los éxitos. Te lo mereces”.

Alfonso Parot anuncia su salida del club

A través de una publicación en redes sociales, el jugador reveló que su contrato con Católica llegó a término. “Ha sido un proceso largo y duro, iniciado el año pasado, donde el Club me ofreció continuidad a cambio de una baja considerable en mi sueldo. Mi corazón cruzado y mi amor por la franja me llevaron a aceptar, manteniendo vivo el sueño de seguir jugando en el club que me formó”.

“A finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo. Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero”.

“Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado”, explicó.

“Pero más allá del sabor agrio que me deja esta salida, quise escribir este comunicado para despedirme de la hinchada más importante de mi vida y para comunicarles, con cariño y honestidad, que a pesar de no seguir vistiendo los colores de la franja, nunca olvidaré los más de 20 años dando mi vida por ella“, señaló en el comunicado.

