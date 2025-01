Finalmente se concretó el regreso de Gary Medel, en un día de novedades totales en Universidad Católica. Es que además del Pitbull, se abrochó el fichaje del venezolano Eduard Bello y se comunicó la salida de Alfonso Parot.

En lo que respecta al histórico hombre de la Generación Dorada de la Roja, muchos hinchas en redes sociales no vieron con buenos ojos el retorno. Eso, por que desde Brasil eligió Boca Juniors como su destino y no la UC el año pasado, además del alto precio por su carta para llegar este año.

Por eso, el jugador dio su primera entrevista al canal oficial de los cruzados, donde habló de sus motivaciones en el club. Ahí, dejó en claro que llega para ser campeón.

Medel le aclara a los hinchas cruzados su regreso

Gary Medel de entrada afirmó estar feliz por volver al club de sus amores y se trazó metas en el elenco de Tiago Nunes. Además, dejó en claro el por qué regresó ahora y no antes.

A 16 años de su partida, Gary Medel regresa a Universidad Católica.

“Estuve 16 años fuera, fue algo muy gratificante cuando empezamos a hablar con la gente del club, estoy muy feliz”, dijo de entrada. Pero luego, explicó la tardanza en su retorno a la franja.

Publicidad

Publicidad

“Siempre fue mi idea volver a Católica, estoy más grande, la idea era volver el año pasado, no se pudo, pero esperamos un poquito y al final estoy aquí. Me hubiera gustado estar años antes, pero no se llegó a nada, quería preparar las cosas, seguir jugando a un fútbol de harto nivel”, reveló.

ver también ¿Qué dorsal usará Gary Medel en su regreso a Universidad Católica?

Finalmente, el Pitbull se planteó objetivos para así cumplir un viejo anhelo con los cruzados, ya que nunca pudo ser campeón. Ahí, Medel avisó que “me gusta competir, ganar, dar lo mejor para el equipo. No he ganado nada con Católica y espero ganar ese sueño personal que tengo”.