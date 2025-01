Días movidos en la U. Católica, en especial este jueves 9 de enero. Es que la oficialización de Gary Medel sacudió el fútbol chileno, aunque posteriormente llegó otra mala noticia.

Mediante sus redes sociales, un querido jugador por los hinchas cruzados comunicó su adiós y no en buenos términos: Alfonso Parot. Un emocionado Poncho tecleó los detalles de su polémica salida.

“Mi contrato con Universidad Católica ha llegado a término. Ha sido un proceso largo y duro, iniciado el año pasado, donde el club me ofreció continuidad a cambio de una baja considerable en mi sueldo”, partió contando el zurdo, con molestia por la situación.

Parot le cae con todo a la UC

Siguiendo con la emoción y decepción en su adiós, Parot reveló que aceptó esa propuesta inicial pese a la disminución en su remuneración. “Sin importar las condiciones, seguí firme y leal a Católica”, aseguró.

Parot y su extenso paso por la UC /Photosport

En ese sentido, Poncho tiró toda la artillería contra la administración cruzada por la forma en que se dio su salida. Ahí, el jugador explicó que “a finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo”.

“Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero. Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”, lamentó.

Por eso, Parot dedicó un emotivo post a los hinchas agradeciendo el apoyo en sus más de 300 partidos con la U. Católica y 8 títulos, en más de 20 años junto al club.

“Sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado”, cerró.

