Universidad Católica vivió un día lleno de emociones este jueves. Por un lado, los cruzados confirmaron el esperado regreso de Gary Medel. Por otro, Alfonso Parot informó su salida del club, acusando que la dirigencia retiró su oferta de renovación luego de que la había aceptado.

“Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa“, contó el defensor.

Las señales de apoyo llegaron de manera inmediata. Nicolás Castillo se pronunció. “Al jugador de casa es al que menos se le respeta, lamentablemente. Siempre terminaste jugando, con todos los técnicos que te decían que no te tendrían en cuenta y cobrabas menos que los llegaban. Eso es amor a la camiseta“, escribió el delantero.

César Pinares también. “Qué lástima que no respeten a la gente cruzada de casa que tanto entregó. Soy testigo de tu sacrificio por ganarte siempre un lugar en los titulares y querer tirar para delante el barco. Te mando un abrazo, Poncho, y siempre un gusto haber compartido camarín y cancha contigo“.

La hinchada de U. Católica sale a apoyar a Alfonso Parot | Photosport

Indignación cruzada por el despido de Alfonso Parot

Hasta el Presidente Gabriel Boric sacó la voz. “Poncho querido y respetado, siempre te vimos darlo todo por la camiseta, defendiendo con la vida, desbordando por la franja y hasta metiendo goles (como olvidar ese golazo de antología a La Serena!)“, comentó.

“Que triste lo que cuentas de las condiciones de tu salida, como hinchas esperamos que a los jugadores de la casa se les trate con respeto y consideración especial por su compromiso con el club (¡Y además de todo tu mérito propio, que ya es mucho, ayudaste a traer al Toro!)”, agregó.

Por último, Fernando Zampedri mostró su tristeza. “Amigo, nada va a ser igual sin vos en el club, desde el día que llegué a Católica siempre a la par, compañero como pocos, el del mejor humor. Me entristece estar escribiendo esto“, dijo el Toro.

“Gracias por tantos momentos compartidos, por ser artífice de mi llegada a la Cato, tu casa. Por abrirme las puertas de tu familia, por hacerme parte. Te quiero, Ponchito, y te voy a extrañar. Aunque siempre nos vamos a tener, porque esta amistad va más allá del fútbol. Sos grande, amigo, deseo que todo lo que venga sea con el mayor de los éxitos, lo mereces“, sumó.

