Alexis Sánchez ha tenido un regreso complicado al Inter de Milán, pero aún así se las ha arreglado para destacar. El Niño Maravilla no ha marcado muchos goles, pero su aporte en la cancha no se le discute, a pesar de no estar siempre a su mejor nivel.

Reflejo de ello es lo ocurrido este martes, cuando fue titular pero poco pudo hacer para evitar el empate sin goles del Nerazzurri con la Real Sociedad en la UEFA Champions League. Las críticas al chileno no se hicieron esperar, pero una buena noticia cayó del cielo.

La Gazzetta dello Sport reveló que Alexis Sánchez tiene su continuidad prácticamente asegurada para la segunda parte de la temporada. Todo esto luego de ganar terreno, quedar por encima de Marko Arnautovic y la decisión del club de no gastar de más.

Alexis Sánchez sigue en Inter de Milán, aunque con mucho por mejorar

Este miércoles y luego del duelo del Inter de Milán en Champions League, La Gazzetta dello Sport dedicó palabras directas al chileno. “Hace dos semanas en Lisboa Alexis Sánchez y Marko Arnautovic habían sido decisivos para lograr el 3-3 ante un Benfica que hasta ese momento sólo había perdido en la Liga de Campeones. Anoche, contra un rival de otro… tipo, los atacantes suplentes fracasaron, demostrando que Inzaghi depende enormemente de Lautaro Martínez y Marcus Thuram”.

Sin embargo, Simone Inzaghi defendió al Niño Maravilla, lo que comenzó a adelantar su futuro. “Nos están echando una mano aunque su condición no puede ser del 100% porque han jugado menos que los demás. Seguirán creciendo y nos ayudarán aún más en el futuro”, señaló el DT.

Ante esto, La Gazzetta dello Sport dio a conocer que esto era algo que esperaban. “Desde el mercado quedó claro que los delanteros nerazzurri estaban destinados a moverse a diferentes velocidades, porque los mayores de 34 años Arnautovic y Sánchez difícilmente podían cuestionar la propiedad de Martínez y Thuram”.

Es ahí que el prestigioso medio italiano enfatiza que el Inter de Milán no sacará a Alexis de su plantilla, por lo menos hasta finales de temporada. “En el mercado de fichajes de enero el técnico no tiene (o al menos no espera) refuerzos. Las cuentas del club no lo permiten y, de lo contrario, llegará una posibilidad nula, no habrá una incorporación significativa en la delantera”.

Eso sí, todo esto queda a la espera de alguna venta, lo que puede generar caja para ir a buscar algo. “Siempre y cuando no venda a alguno de sus jugadores ni gane dinero con la despedida de algún jugador joven. Ambas perspectivas complicaron durante el período invernal”.

Finalmente, Alexis Sánchez celebra el haber pasado de ser el cuarto al tercer delantero en relevancia para Inter de Milán. “Marotta, Ausilio y Baccin todavía intentarán idear una idea y evaluarán atentamente todos los elementos que se les propondrán, pero por el momento la perspectiva más concreta es terminar la temporada con este ataque que viaja… a dos velocidades. Hasta el momento Lautaro lleva 16 goles, Thuram lleva 7 (con 6 asistencias), Sánchez lleva 2 y Arnautovic lleva 1. Claro, ¿no?”, sentencian.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Inter esta temporada?

Tras el partido con Real Sociedad, Alexis Sánchez llegó a los 11 duelos oficiales disputados esta temporada con Inter de Milán. En ellos lleva dos goles, no tiene asistencias y alcanza los 440 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega el Inter de Milán de Alexis Sánchez?

Inter de Milán ahora se enfoca en un importante desafío en la Serie A de Italia. Este domingo 17 de diciembre desde las 16:45 horas el Nerazzurri enfrenta a la Lazio.

