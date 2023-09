Inter vs Milan: Horario, cómo y dónde ver el redebut de Alexis Sánchez en Italia

La Serie A tendrá uno de los duelos más importantes de la temporada. En la 4° fecha del fútbol italiano, el Inter de Milán de Alexis Sánchez se enfrenta al Milan en el gran Derby della Madonnina.

¿Cuándo juega Inter vs Milan?

El partido será este sábado 16 de septiembre a las 13:00 horas de Chile, en el Estadio Giuseppe Meazza de Milan, Italia.

¿Dónde ver el encuentro en vivo por TV o streming?

De momento el duelo no tiene transmisión televisiva confirmada, pero podrá ser visto de manera online por Star+.

Choque de líderes

Luego de lo que fue la Fecha FIFA, los clubes de Europa regresan a la acción. Uno de ellos es Inter de Milán, equipo que ha tenido un gran arranque en el Calcio: tres jugados, tres ganados. Es uno de los líderes con puntaje ideal, por lo que el duelo ante el Milan en el Derby della Madonnina es clave para seguir en buena racha. Tras este duelo, se les viene el debut en Champions League ante Real Sociedad como visita.

Alexis Sánchez todavía no ha podido jugar en el Neroazzurro. El tocopillano arribó sobre el cierre de mercado, sin pretemporada con el club, por lo que Simone Inzaghi no lo consideró antes de que se integrara a la Selección de Chile. Con La Roja, el tocopillano solo jugó ante Colombia, donde demostró que no está en plenitud física. Ahora el DT tendrá que evaluar cómo vuelve, para saber si es considerado ante el Rossonero y vive así, su anhelado redebut.

Milan es el otro líder de la Serie A. Los dirigidos por Stefano Pioli también ganaron sus tres presentaciones en la temporada, por lo que llegan con la confianza a tope para enfrentar a su clásico rival. El Rossonero inicia su camino en la “Orejona” tras la 4° fecha del fútbol italiano y lo hace recibiendo a Newcastle.

Tabla de posiciones de la Serie A