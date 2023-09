Con la incógnita de cuando juega Alexis Sánchez, Inter de Milán tiene un nuevo desafío este domingo cuando reciba en el Giuseppe Meazza a la Fiorentina. Duelo válido por la tercera fecha del Calcio.

Dos triunfos llevan en las primeras fechas de la Serie A de Italia los nerazzuros, con victorias por 2-0 ante Monza y luego con Cagliari.

¿Cuándo juega Inter de Milán vs Fiorentina?

El partido será este domingo 3 de septiembre a las 13:30 horas de Chile, en el Estadio Giuseppe Meazza de Milan, Italia.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Serie A?

El duelo será transmitido en TV por las señales de ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) – 842 (HD)

DTV: 626 (SD) – 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) – 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

¿Dónde ver el encuentro en vivo vía streaming?

Si buscas un link para ver el partido, podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

¿Cuándo debuta Alexis Sánchez?

Por ahora no es claro el nivel de Alexis Sánchez para competir 90 minutos, lo que desde ya preocupa en la selección chilena que esta semana tiene el debut en Eliminatorias frente a Uruguay en el Centenario.

El Maravilla, quien no realizó temporada con sus compañeros y apenas lleva poco más de una semana en Inter, aún no debuta y hay preocupación de que no lo haga hasta los partidos con la Roja.

Si bien con la información de la semana se espera que el chileno esté citado y vaya a la banca contra Fiorentina, en las últimas horas surgieron críticas a su nivel futbolístico. De hecho, desde Italia indican que no sumaría minutos este domingo.