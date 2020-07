Ver EN VIVO SPAL vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la Serie A de Italia

Nuevo partido del Inter de Milán este jueves y en el que visitará a SPAL con la opción de seguir en el subliderato de la liga italiana.

Y es que tras vencer en la fecha pasada al Torino en una buena presentación de los dirigidos por Antonio Conte, Inter quedó como segundo del campeonato por sobre Lazio y Atalanta.

Ya en el transcurso de esta fecha el cuadro de Papu Gómez ganó y sobrepasó a los nerazzurri, dejándolos en el tercer lugar de manera transitoria.

Además, la victoria podría dejarlos a un paso de confirmar su clasificación a Champions League de la próxima temporada, ya que aún pueden ser alcanzados matemáticamente por la Roma.

Importante duelo y que podría tener nuevamente a Alexis Sánchez como protagonista. El tocopillano lleva dos partidos consecutivos desde el primer minuto, y si bien la dosificación del DT debiese dejarlo en la banca este partido, sus buenas actuaciones y la lesión de Lukaku beneficiaría al Maravilla para ser titular.

Sánchez podría repetir, al igual que contra Torino, el ataque con Lautaro Martínez. (Foto: Getty)

En frente estará el SPAL, club que está último en la tabla y casi sin opciones de salvarse del descenso.

Día y hora: ¿Cuándo juegan SPAL vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A?

SPAL vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A jugarán este jueves 16 de julio a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo SPAL vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A?

SPAL vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A será transmitido en vivo por ESPN solo para Chile (recontra confirmado) y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming SPAL vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A?

Si buscas un link para ver en vivo y online SPAL vs Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A y no tienes cómo verlo en TV, podrás hacerlo en ESPN Play.