Ver EN VIVO Napoli vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por Copa Italia

Regreso del futbol en Italia y el Niño Maravilla vuelve con una meta entre ceja y ceja: la final de Copa Italia. Claro que para eso tendrá que sortear junto con el Inter el duelo contra el Napoli de visita.

Largos meses sin actividad en el Calcio producto del coronavirus, pandemia que azotó y con fuerza a Italia, tendrán su termino esta semana cuando vuelvan las competencias, tanto la Serie A como la Coppa Italia.

Y mientras esta tarde Juventus y AC Milan le dan la bienvenida oficial con la semis del torneo, para mañana será el turno del Inter de Milán de Antonio Conte en su visita al Napoli en Roma.

Alexis Sánchez ha trabajo con normalidad en los entrenamientos del Inter y es alternativa para las semifinales de Copa Italia. (Foto: Getty)

Duelo que podría marcar también el regreso de Alexis Sánchez a las canchas, esto luego de este receso obligado y que dejó en suspenso la mejoría del chileno tras una grave lesión; y su continuidad en el cuadro negroazurri, algo de lo que también depende del Manchester United.

Y para este compromiso, que tendría al tocopillano como suplente, el Inter está obligado a ganar tras caer en el duelo de ida por 0-1.

⚽️ | ENTRENAMIENTO



Continúa la preparación del equipo: todas las imágenes �� https://t.co/gJD8B0MT69 pic.twitter.com/4idbkstLuY — Inter (@Inter_es) June 11, 2020

Partido importantísimo para los dirigidos de Conte y que tendrá a todos los hinchas chilenos pendientes de Alexis.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia?

Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia jugarán este sábado 13 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia?

Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia será transmitido en vivo por DirecTV Sports y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia?

Si buscas un link para ver en vivo y online Napoli vs Inter de Milán por la semifinal de vuelta de la Copa Italia, podrás hacerlo en DirecTV GO.