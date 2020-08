Ver EN VIVO Inter de Milán vs Bayer Leverkusen por Europa League

Un partido de alto impacto será el que le de el vamos a los cuartos de final de Europa League este lunes. Final Eight en Alemania y que tiene a dos chilenos como protagonistas, pero en un mismo enfrentamiento.

Inter de Milán se enfrentará al Bayer Leverkusen, duelo en que los equipos de Alexis Sánchez y Charles Aránguiz lucharán en un partido único, en terreno neutral, para saber quién pasará a las semifinales del torneo europeo.

Choque que al menos no contará con uno de los seleccionados chilenos. El Príncipe vio su tercera tarjeta amarilla en la revancha con Rangers y se perderá por suspensión este juego. Si bien una regla UEFA confundió en un inicio, fue confirmado que el ex Universidad de Chile no estará frente al cuadro nerazzurri.

Alexis será el único jugador nacional en poder ver minutos, aunque aún está en suspenso si será de la partida o suplente. Ante Getafe, el Maravilla ingresó desde el banco y cosechó buenos minutos, pero entre él y Lukaku con Lautaro Martínez no hay claridad de un ataque titular.

Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, piezas fundamentales en el bicampeonato de la Roja en Copa América, no podrán enfrentarse en este duelo. (Foto: Getty)

Lombardos y Aspirinas se verán las caras en un partidazo y el ganador se enfrentará con el vencedor de la llave Shakhtar vs Basilea. Linda oportunidad para que al menos un jugador chileno pueda estar presente en una hipotética final de la Europa League.

�� | MENSAJE



¡El Niño Maravilla @Alexis_Sanchez tiene un mensaje para ustedes, interistas!



¡Denle la bienvenida - de nuevo �� - a la familia nerazzurra! �� pic.twitter.com/RZbVFZnZuo — Inter (@Inter_es) August 6, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz por los cuartos de final de la Europa League?

Inter de Milán vs Bayer Leverkusen por los cuartos de final de la Europa League jugarán este lunes 10 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

�� #Bosz: "Estamos contentos con el resultado y haber pasado a la siguiente ronda. Claro que pudimos haber hechos algunas cosas mejor. Es una lástima que @CharlesAranguiz esté sancionado para el partido del lunes contra Inter."#B04RFC 1-0 | #UEL pic.twitter.com/qWN4v9w08P — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 6, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz por los cuartos de final de la Europa League?

Inter de Milán vs Bayer Leverkusen por los cuartos de final de la Europa League será transmitido en vivo por ESPN 2 (Programación sujeta a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz por los cuartos de final de la Europa League?

Si buscas un link para ver en vivo y online Inter de Milán vs Bayer Leverkusen por los cuartos de final de la Europa League y no tienes cómo verlo en TV, podrás hacerlo en ESPN Play.