Charles Aránguiz no jugará contra Alexis Sánchez y patea la perra: "No sabía que estaba al borde de la suspensión"

Se calentó Charles Aránguiz, y con razón. El Príncipe recibió tarjeta amarilla en el encuentro que Bayer Leverkusen le ganó a Glasgow Rangers por Europa League; y quedó suspendido del encuentro de cuartos de final, el próximo lunes ante Inter de Milán.

En diálogo con LUN, El Príncipe manifestó su molestia por la sanción. "No tenía idea de que estaba al borde de la suspensión. Nadie me o advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes", lamentó.

En el fútbol profesional se suele advertir a los futbolistas apercibidos sobre su condición, para evitar roces mayores. Pero no fue el caso de Aránguiz, ya que se creía que las tarjetas amarillas se borraban en esta instancia.

Alexis Sánchez y Arturo Vidal han jugado juntos por la selección chilena, pero en contra sólo una vez, en 2007 (Agencia Uno)

"No creo, porque después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido un foul que significara quedar afuera del próximo partido", manifestó el mediocampista chileno.

Así las cosas, quedará para la anécdota el esperado encuentro ante Alexis Sánchez, con quien solo se había enfrentado una vez en la vida, en 2007 cuando el Niño Maravilla jugaba por Colo Colo y Charles despuntaba en Cobreloa.

"Más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la copa. Nos preparamos todo este tiempo y resulta que por un error quedo fuera. La verdad es que estoy molesto por la situación", sentenció uno de los hombres claves de Peter Bosz en el cuadro de las aspirinas.

Lo cierto es que ahora las expectativas chilenas están puestas solo en Alexis Sánchez, aunque en caso de avanzar el Bayer Leverkusen, Aránguiz podría volver al equipo en semifinales ante Shajtar Donetsk o Basilea.