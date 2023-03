Un clave triunfo por la cuenta mínima fue el que consiguió el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez en su visita ante el Rennes por la fecha 26 de la Ligue 1. El único tanto del partido fue obra de Sead Kolasinac a los 57' minutos de la segunda etapa tras un remate con la izquierda al centro de la portería defendida por Steve Mandanda.

El Niño Maravilla, uno de los grandes referentes de Los Focenses arrancó de titular y disputó 85' minutos de juego, en un partido trabado y donde no pudo reencontrarse con el gol. Pese aquello, el Tocopillano fue fundamental en la ofensiva para sostener la victoria que por hoy lo dejan con 55 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones, ocho menos que el líder París Saint Germain.

El formado en Cobreloa venía de un mal momento tras la eliminación del Olympique de Marsella el pasado miércoles 1 de marzo ante el Annecy Football Club por los cuartos de final de la Copa de Francia. En dicha jornada el futbolista chileno erró un penal en el tiempo extra, donde sí pudo anotar en la definición desde los doce pasos donde terminaron derrotados por 7-6.

"Es una derrota que duele, la peor de mi carrera. Pedimos disculpas a la afición que siempre es genial. La única forma de levantarme es ganar este fin de semana dando el máximo. No hay explicación, hay que estar concentrados. Hay que pescar al rival y no dejarlo ir. El jugador tiene que estar concentrado los 95 minutos. No podemos relajarnos. Esto te sirve de experiencia, incluyendome a mí, hay que dar el 200 por ciento. Por la afición. Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol", señaló el Niño Maravilla en los últimos días post eliminación de la Copa de Francia.

El horizonte del Marsella

Con la victoria por la mínima en su visita ante el Rennes, el Olympique de Marsella se mantiene firme en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Ligue 1 a ocho unidades del puntero que es el París Saint Germain.

El próximo desafío del cuadro de Alexis Sánchez es ante Racing de Estrasburgo en condición de local el próximo domingo 12 de marzo a partir de las 16:45 horas (hora de Chile), mientras que el domingo 19 visitará al Reims por la fecha 28 de la Ligue 1.

