Inter de Milán recibió un duro golpe en sus aspiraciones por escaparse en la cima de la Serie A al caer en el Derby della Madonnina contra Milan por 2-1 en la recta final del compromiso, con dos tantos de Olivier Giroud que sellaron una tremenda remontada para llevarse una gran victoria.

La voltereta en el marcador llegó justo en el momento en el que ingresaron Alexis Sánchez y Arturo Vidal, siendo un duro golpe para el Niño Maravilla quien en el tanto del empate perdió la pelota en la mitad del terreno de juego tras una contundente entrada del delantero francés, quien terminó anotando.

El clamor de los nerazzurri fue claro pues pidieron una falta. "Concedimos ese gol raro, los chicos se pusieron nerviosos. Probablemente hubo una falta clara sobre Sánchez y hay arrepentimiento", manifestó el entrenador del club, Simone Inzaghi, con clara molestia por lo sucedido.

El técnico, además, defendió las modificiaciones que hizo y afirmó que no influyeron en el resultado final. "No lo creo que fueran incorrectos los cambios. Perisic tenía tomada la pantorrilla y parece que sólo fue un calambre fuerte. Lautaro lo había dado todo, estuvo muy bien. Y a Calhanoglu lo cambio en el minuto 72, lo había dado todo y fue reservado. Creo que no es por los cambios sino por el hecho de que no marcamos el segundo gol", indicó.

Sin embargo, Inzaghi volvió a cargar contra las decisiones arbitrales contra el Inter. "Si es normal para ti, está bien. Pero tenemos que ser mejores. Incluso en la primera mitad hubo situaciones. Pero como yo decía antes, si hubiésemos conseguido el 2-0 o el 3-0, el árbitro no hubiera pitado de la misma forma", puntualizó.