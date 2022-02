+ Con información de Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa.

Alexis Sánchez se ha convertido en una pieza fundamental del Inter de Milán en las últimas semanas. Especialmente luego de anotar el gol agónico con el que conquistaron la Supercopa de Italia ante la Juventus, en el alargue. También fue clave en la victoria ante Empoli por Copa Italia, donde marcó un gol y dio asistencia.

Para qué decir en la victoria de la Selección Chilena ante Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022, donde anotó dos de los goles de la jornada y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección chilena en procesos a mundiales.

Es en medio de esta locura que un hincha del Inter de Milán se tatuó al Niño Maravilla. A través de sus redes sociales el tatuador Alberto Marzari mostró como fue todo el proceso para realizar la obra de arte protagonizada por el delantero chileno.

Pasaron algunas semanas desde este hecho, y Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa, conversó con este hincha que todavía recibe preguntas de por qué se hizo ese tatuaje.

"Todos quieren saber por qué me lo hice, me dicen que estoy loco, pero la verdad es que me lo haría otras cien veces. Porque la emoción que me ha dado con ese gol no te la puedo explicar", cuenta Marco Milano a RedGol en Europa.