¿Será titular Alexis Sánchez? Horario y dónde ver en vivo Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A

No han sido días felices para Alexis Sánchez, algo que intentará cambiar este miércoles cuando por una nueva fecha de la liga italiana el Inter de Milán se mida con Sassuolo.

A pesar de los interesantes minutos que tuvo por Coppa Italia, el chileno volvió a ser suplente en la victoria del Inter sobre Sampdoria el pasado domingo. Sánchez entró en los últimos minutos y a pesar de volver a mostrar ganas, poco alcanzó a hacer.

El chileno volvió a jugar pocos minutos por el Inter esta semana y ha tenido que demostrar desde la banca sus ganas por quedarse en Italia. (Foto: Getty)

Este duelo será otra oportunidad para que el 'Maravilla' tenga más minutos y responda a los buenos comentarios que ha tenido de la prensa europea.

Contra Sassuolo, equipo de la medianía de la tabla, los Nerazzurri buscarán meterse en la pelea por el título de la Serie A, lucha en la que están a 6 puntos del líder, Juventus.

FOTOGALLERY



Il minuto di silenzio per Mariolino Corso, il ritorno al gol di #Lukaku e #Lautaro: il racconto per immagini di #InterSampdoria!



La gallery completa qui — Inter (@Inter) June 21, 2020

En este regreso post cuarentena nada está dicho y los dirigidos por Antonio Conte intentarán sumarse a la batalla por la copa o al menos asegurar su puesto en Champions League. Tramo final de la liga en Italia y en la que Alexis pretende ser pieza importante para quedarse en el club, tal como lo mencionó en una entrevista.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A?

Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A jugarán este miércoles 24 junio a las 13:30 horas de Chile.

FINALE | #AtalantaSassuolo 4⃣-1⃣



Brutta sconfitta a Bergamo contro un'Atalanta molto più cinica del Sassuolo. Tante le occasioni fallite dai neroverdi. — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 21, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A?

Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A será transmitido en vivo por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A?

Si buscas un link para ver en vivo y online Inter de Milán vs Sassuolo en una nueva fecha de la Serie A, podrás hacerlo en ESPN Play.