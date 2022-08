Los que tienen buena memoria recordarán que Alexis Sánchez, cuando saltó al Manchester United en 2018 en una millonaria operación, pretendió regresar de inmediato a Arsenal. "Quise volver al Arsenal después de la primera práctica", reconoció dos años después de su presentación en Old Trafford.

Y lamentablemente la historia se puede repetir. Es lo que alerta la prensa francesa ante la inminente llegada del Niño Maravilla al Olympique de Marsella, equipo que vive un verdadero motín interno en contra de su nuevo entrenador, Igor Tudor, de acuerdo a la versión del diario local La Provence.

El croata llegó en reemplazo de Jorge Sampaoli, quien consiguió el vicecampeonato y la clasificación a la Champions League, pero se enfrentó a la dirigencia por los recursos para reforzar a la plantilla. Tudor proviene del Verona y anteriormente fue ayudante de Andrea Pirlo en la Juventus y primer entrenador de Udinese.

El tema pasa porque -asegura la publicación- "sus métodos de trabajo son muy fuertes y los entrenamientos, muy exigentes (...) lo que ha generado un clima de tensión dentro del grupo", justo en la antesala del inicio de la liga francesa, el próximo domingo ante Stade de Reims en el estadio Vélodrome (14:45 horas).

La situación llegó a su pico cuando el capitán del elenco focense, Dimitri Payet, pidió audiencia con el director deportivo del OM, Pablo Longoria, para hacerle ver la molestia de los jugadores, mientras la prensa francesa asegura que el dirigente español "se precipitó con la contratación de Tudor, después de la salida de Sampaoli".

El asunto llegó a un límite cuando el brasileño Gerson desafió públicamente al DT croata durante la pretemporada en Inglaterra, lo que se suma a los pésimos resultados. 0-3 ante Norwich, 0-2 contra Middlesbrough, 1-1 contra Betis y 0-2 al frente del AC Milan. Un mal presagio para una campaña que se adelanta exigente para el cuadro de la Costa Azul.

Otra versión del diario L'Equipe, adjudicada a "una fuente muy cercana al vestuario", aseguró que "no es que los jugadores desaprueben sus formas militares, porque Sampaoli era un poco igual", en alusión al régimen de trabajo del casildense durante su exitoso paso por el tradicional elenco francés.

"Lo que no gusta de Tudor es que es un tipo gélido y que ha querido acabar con todo lo que ya iba bien con el argentino, como el estilo de juego y el ambiente generado", asegura el diario deportivo en sus páginas centrales.

De acuerdo a lo señalado por el familiar de un jugador al mismo medio, "Tudor entró al equipo y les dijo a los jugadores que básicamente 'no corren lo suficiente, no trabajan lo suficiente y no juegan bien'. Por supuesto, eso crea tensión".

De esta manera, el esperado arribo de Alexis Sánchez puede verse teñido por una interna caldeada en el Marsella, muy distinto del ambiente que había forjado en el Inter de Milán, pese a la competencia que existía al interior de la plantilla. Un detalle que quizás está dilatando la oficialización de la incorporación del chileno.