Fiel a su estilo, el casildense apeló a la emotividad para despedirse del elenco francés. Con un profundo y sentido mensaje, agradeció a todos en el club y también explicó las razones por las cuales no seguirá en la banca del Marsella.

Jorge Sampaoli explica su salida del Olympique de Marsella con emotiva carta: "Mis tiempos y objetivos no son los mismos que los de la dirigencia"

Jorge Sampaoli ha estado en medio de la noticia este viernes 1 de julio ya que se confirmó que con la llegada del séptimo mes del año el entrenador argentino no seguirá con su trabajo en Francia junto al Olympique de Marsella, y hay varias razones que terminaron sellando su adiós.

A pesar de terminar en el segundo puesto en la Ligue 1 y haberse clasificado a la Champions League, la directiva marsellesa decidió no seguir teniendo al trasandino de 62 años como director técnico y llegaron a un acuerdo para terminar con su vínculo, y ahora él explicó su salida.

Con una emotiva carta a través de redes sociales, el casildense apuntó que “desde el día en que llegué, Marsella me hizo sentir como si toda la vida hubiera vivido en esta ciudad. El OM es pasión. Cada vez que entré al Orange Velodrome, el corazón me explotaba. La última temporada ha sido impresionante. Me dio placer ser el entrenador de este club”.

Tras eso, aclara que “mis tiempos y mis objetivos no son los mismos que los de la dirigencia. No es malo pretender cosas distintas. Lo importante es buscar la excelencia y lo mejor para el OM”.

Para finalizar, el ex director técnico de Universidad de Chile se puso sentimental y derrochó emotividad para agradecer a cada uno de los que se cruzaron en su camino mientras su primera travesía por el fútbol francés duró.

“Quiero agradecerle a Pablo Longoria y a su equipo de trabajo por confiar en mí. Gracias a los jugadores por hacer un fútbol tan lindo. Gracias a las y los trabajadores del club por dar el 100% por los colores. Gracias a los hinchas porque sin ustedes nada tiene sentido. Hasta otro viento mejor”, concluyó.

Ahora, habrá que esperar a ver si Jorge Sampaoli seguirá su carrera como entrenador en otro club o si tomará un tiempo para descansar antes de decidir que pasa con su futuro. De momento, su salida del Olympique de Marsella es muy reciente como para pensar en eso.