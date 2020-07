"Me imagino a Alexis Sánchez volviendo a Manchester United": la bomba que lanzan desde Inglaterra justo en su mejor momento en Inter de Milán

Alexis Sánchez vive su mejor momento en Inter de Milán, siendo alabado por su entrenador Antonio Conte y también por la prensa italiana.

El Niño Maravilla lo pasa bien en Italia, pero hay que recordar que su pase sigue perteneciendo a Manchester United, por ende no está claro su futuro, y desde Inglaterra incluso piden que regrese.

En La Redgoleta conversamos con el periodista argentino Christian Martin, quien vive hace muchos años en Reino Unido, quien no dudó en decir que le gustaría ver de vuelta al chileno en los Diablos Rojos.

Alexis Sánchez subió su nivel en Inter de Milán - Getty

"Acá se comenta que Alexis es un gran jugador, y que tal vez otra oportunidad le vendría bien. La verdad es que este United es limitado, pero se está afianzando y la dirigencia va a confiar en (Ole Gunnar) Solskjaer. Alexis encajaría bárbaro. Me lo imagino volviendo a Manchester", dijo sin dudar el ex rugbista.

¿Pero eso lo piensa o lo reporteo? Martin aclara que "hace cuatro meses que no sigo fútbol, estoy centrado en el Covid-19, lamentablemente, sigo muy poco el fútbol ahora, estoy ha sido muy intensivo y demanda mucha responsabilidad también. La verdad es que a mí Alexis me parece un crack, de los mejores del mundo y un gran tipo también, y que está muy bien asesorado también, así que me lo imagino volviendo".

Lo claro es que Inter y Manchester United se tendrán que sentar a conversar cuando termine la temporada, porque con el nivel que está mostrando Sánchez, los dos equipos lo querrán tener en sus filas.