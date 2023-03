El Niño Maravilla recibió elogios de uno de los jugadores del OM, al que incluso bautizó como Benzema. "Él me aconseja a menudo", señaló.

Joven figura del Marsella se derrite por Alexis Sánchez: "Me siento muy afortunado"

La tremenda temporada que está haciendo Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella no ha dejado indiferente a nadie. El Niño Maravilla se las ha arreglado para destacar incluso por encima de nombres como Lionel Messi o Kylian Mbappé, ratificando su renacer en Francia.

A punta de goles, gambetas y su especial forma de ser, el tocopillano ha cautivado a todos en el fútbol francés. Este martes otro más de sus compañeros se sumó a los elogios, aunque revelando detalles de cómo es el chileno en la interna.

En conversación con el sitio oficial del Olympique de Marsella el turco Bartug Elmaz alabó la importancia del Niño Maravilla. "Cuando Alexis Sánchez fue transferido aquí, me emocionó mucho saber que iba a jugar con él", dijo el joven de 20 años.

El Turco no se quedó ahí, sino que también reveló el especial apodo con que lo bautizó el chileno. "Es un gran jugador, de clase mundial. Después de nuestro encuentro, creó una especie de vínculo cercano y me dijo que me parecía mucho a Karim Benzema. Nos llamamos Benzema, dentro o fuera del campo".

Esto quedó registrado en un video que publicó el propio Olympique de Marsella, donde además de confirmar el trato se puede ver al tocopillano como todo un niño disfrutando junto al balón.

Pero eso no fue lo único que revelaría el turco. Bartug Elmaz también señaló lo importante que ha sido Alexis Sánchez en su paso por el OM. "Poder beneficiarme de su experiencia es muy importante para mí y me siento muy afortunado, es un profesional excepcional".

"Él me aconseja a menudo, soy realmente muy afortunado", sentenció.

Alexis Sánchez mantiene vivo el sueño del título de la Ligue 1

Gracias a la derrota del PSG y a su doblete ante el Reims, Alexis Sánchez mantiene al Olympique de Marsella en la lucha por el título de la Ligue 1. El Niño Maravilla lideró la victoria el fin de semana y acortó la distancia en el liderato, lo que anticipa una recta final de infarto.

A sólo siete puntos de distancia y 10 fechas más por jugarse, sumar de a tres luego de la fecha FIFA será fundamental para que los Phocéens logren una hazaña. La diferencia en la billetera con el Paris Saint-Germain es gigante, pero de la mano del tocopillano esperan demostrar que el dinero no es todo cuando se trata de fútbol.