Napoli vs Inter de Milán | Día, horario y canal para ver en vivo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la Serie A de Italia

Inter de Milán sigue en su camino a un nuevo Scudetto y terminar con a hegemonía de la Juventus en la Serie A de Italia y este domingo protagonizará un partidazo contra el Napoli por la 31° fecha del Calcio.

Con 74 puntos, Inter es el sólido líder de la tabla y se encuentra a 11 unidades del AC Milan, por lo que de seguir esta impresionante racha de victorias conseguirán más temprano que tarde el Scudetto. Su rival, en Napoli, tiene la obligación de ganar para meterse en zona de Champions League, donde pelea con Juventus, Atalanta y los mismos rossoneros por la clasificación.

Para este encuentro la aparición de Alexis Sánchez por ahora es una incógnita, pero tras ser titular en el último partido, Antonio Conte podría volver a cambiar las cosas en el XI y poner a la dupla de Lautaro Martínez con Romelu Lukaku. En cuanto a Arturo Vidal, el chileno no fue citado la semana pasada por una dolencia y dependerá de su recuperación si aparece en la nómina este domingo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Inter?



Napoli vs Inter se jugará el día domingo 18 de abril a las 14:45, hora chilena.

Inter de Milán con Alexis Sánchez tiene un partidazo en Nápoles. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Napoli vs Inter?

El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



El partido del Inter vs Napoli será transmitido online y por streaming en ESPN Play y Zapping.