Inter de Milán vs Lazio | Día, horario, canal y dónde ver en vivo a Arturo Vidal y Alexis Sánchez por la fecha 22 de la Serie A de Italia

Inter de Milán tendrá este domingo un duro encuentro cuando reciba por la fecha 22 de la Serie A de Italia en el Giuseppe Meazza a la Lazio.

Juego que seguirá la tónica de esta temporada de intentar darle alcance al AC Milan, puntero exclusivo de la tabla por dos puntos de diferencia y que este sábado jugará contra Spezia Calcio.

Atentos a ese encuentro, el domingo será el turno del Inter con el equipo romano, quienes están en el quinto lugar con 40 puntos, a 7 de los nerazzurros. La victoria sigue siendo obligación en el cuadro de Antonio Conte, ya que cualquier tropiezo podría significar una diferencia mayor con los rossoneros y además darle la posibilidad a Juventus de sobrepasarlos.

Partidazo en Milán y que Alexis Sánchez y Arturo Vidal asoman como alternativa para ser titulares. Desde Italia se informa que ambos podrían ser desde el inicio, más aún luego de que ni el King ni el Maravilla pudieran jugar en la semifinal vuelta de Copa Italia por estar suspendidos.

En medio de rumores de un posible traspaso, Alexis podría darle descanso a Lautaro Martínez o Romelu Lukaku, donde ninguno pudo convertirle a la Juve ni ser factor entre semana.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Lazio?



El partido entre Inter de Milán y Lazio se jugará el día domingo 14 de febrero a las 16:45 horas, hora chilena.

Alexis Sánchez pretende sumar minutos y seguir en alza con los nerazzurros. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Lazio?



El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.