Arturo Vidal se pierde Inter-Lazio y Antonio Conte lo pone en duda hasta para el derby ante el Milan

El mediocampista chileno Arturo Vidal quedó descartado de participar en el encuentro que disputarán este domingo Inter y Lazio, por una nueva jornada de la liga italiana. El King arrastra una dolencia de su último partido ante la Fiorentina.

"Vidal no está disponible, sigue teniendo problemas, no ha entrenado con nosotros. No sé si estará disponible para el derby, debe intentar recuperar su mejor condición, hace tiempo tiene dolencias", explicó el técnico Antonio Conte en la antesala de una nueva jornada de la Serie A.

Una baja importante para el conjunto lombardo, que mantiene en duda a Marcelo Brozovic y Nicoló Barella. Por esto, no será extraño que Conte utilice nuevas cartas y reserve a los complicados para el duelo de la próxima semana contra AC Milan.

En ataque también puede haber novedades. Alexis Sánchez se encuentra en plena forma y no se descarta su ingreso como titular en lugar de Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. El chileno lidera las asistencias de la temporada, junto a Achraf Hakimi.

Arturo Vidal no estará ante la Lazio en una nueva jornada de la liga italiana. Foto: Agencia Uno

De esta manera, los nerazzurri formarán ante la Lazio con Samir Handanovic en portería; Milan Skriniar, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Roberto Gagliardini y Ashley Young; Lukaku y Lautaro o Alexis.

Inter llega a la 22ª fecha de la liga italiana en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 47 puntos, dos menos que el líder, Milan. La Lazio se ubica en quinta posición con 40 unidades.