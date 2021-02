Bomba de Calciomercato: Alexis Sánchez asoma como fichaje de la Juventus en intercambio con Aaron Ramsey

En medio del partido entre Juventus e Internazionale Milano, por la semifinal de vuelta de la Coppa Italia que definió la eliminación de los nerazzurri sin Alexis Sánchez ni Arturo Vidal por suspensión, Calciomercato volvió a meter a AS7 en el mercado. Ahora el Niño Maravilla aparece con opciones de recalar en la Juventus de Andrea Pirlo y Cristiano Ronaldo.

Según explica el medio italiano, tras caerse la negoción con la Roma, que incluía trueque entre Alexis y Edin Dzeko, ahora el intercambio podría llegar de una jugada nerazzura y bianconera con enroque entre Sánchez y Aaron Ramsey.

“Intercambio Juventus-Inter: el atacante va donde Pirlo”, sostiene Calciomercato agregando que “en verano los dos clubes podrían volver a hacer negocios. Alexis Sánchez y Aaron Ramsey están listos para terminar en el plato”.

Complementan que “podrían acabar en la mesa Alexis Sánchez y Aaron Ramsey. Ciertamente, el chileno no es considerado un punto fijo en el equipo de Antonio Conte, tanto así que en enero podría haber dejado el Inter si hubiera llegado a un acuerdo con la Roma en intercambio con Edin Dzeko. El problema que hizo caerse la negociación estuvo vinculado a la diferencia de salario bruto entre los dos delanteros. No se encontró la cuadratura justa y Sánchez siguió a disposición de Antonio Conte”.

Sentencian que “la despedida de Sánchez del Inter sólo podría haberse aplazado. Como se mencionó, el ex Barcelona, Udinese y Manchester United podría mudarse a la Juventus a cambio de Ramsey. El galés, afectado por las lesiones, no pudo convencer del todo y ciertamente no se puede descartar una despedida (también gusta en Inglaterra al Tottenham y Arsenal)”.

En lo que respecta al Inter, el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal marcha segundo con 47 puntos en la Serie A, a dos unidades de distancia del líder AC Mila (49). Los chilenos tendrán una nueva oportunidad en cancha, si Conte así lo quiere, este domingo como locales contra Lazio.