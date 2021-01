Inter vs Benevento | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la Serie A de Italia

Este sábado el Inter de Milán seguirá en su lucha de alcanzar el liderato de la Serie A de Italia cuando reciba al Benevento, 11° de la tabla y que será su siguiente escollo con miras a la pelea por ganar el Calcio.

Una lucha que se ha vuelto incesante con el AC Milan, que juegan contra el Bologna de Gary Medel, y que obliga a tanto nerazzurros como rossoneros de no tropezar y ganar si o si cada fin de semana.

El equipo de Antonio Conte tendrá que dosificar luego de un importante triunfo sobre justamente el equipo de Zlatan Ibrahimovic por Coppa Italia y que para la próxima semana tendrán el primer duelo de semifinal contra otro grande: la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Arturo Vidal asoma como titular para este partido en el Giuseppe Meazza, mientras que la duda es Alexis Sánchez, quien acostumbra a jugar intercalado entre la titularidad y la suplencia. Situación no del todo negativa para el Niño Maravilla, ya que en caso de partir en la banca por el Calcio, ante la Juve de CR7 podría ser de la partida. Aunque en las últimas horas se ha rumoreado sobre una partida del delantero chileno a la Roma.

Hasta antes de esta fecha, el Inter es segundo con 41 puntos en 19 partidos jugados, mientras que el Milan es líder con 43 en la misma cantidad de partidos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Benevento?



El partido entre Inter de Milán y Benevento se jugará el día sábado 30 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

Los nerazzurros quieren volver a abrazarse por Serie A y con los chilenos como protagonistas. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Benevento?



El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

