Inter vs Juventus | Ver EN VIVO a Alexis Sánchez y Arturo Vidal contra Cristiano Ronaldo en el Derbi de Italia por Serie A

El día domingo prepara varios partidazos para una jornada de futbol imperdible y con el Superclásico del futbol chileno como duelo estelar. Pero no por ello la tarde no tendrá emociones, y justamente otro clásico se vivirá en el futbol europeo, específicamente en el Calcio.

Inter de Milán recibirá a nada más y nada menos que la Juventus de Cristiano Ronaldo por la fecha 18 de la Serie A de Italia. Duelo entre dos equipos que persiguen sin descanso al puntero AC Milan y que llegan a este histórico Derbi de Italia con el objetivo de lograr un triunfo que los deje cerca de los rossoneros.

Inter será local en el Giuseppe Meazza y con presencia chilena prácticamente asegurada. Arturo Vidal se ha ganado los elogios de su DT Antonio Conte y lo más probable es que sea titular contra su exequipo la Juve. Encuentro que ha generado algo de polémica en el Viejo Continente pero que tiene al King centrado para enfrentar a CR7 y compañía.

Quien iría a la banca es Alexis Sánchez, ya que el chileno acostumbra a dosificar en el equipo estelar y ya fue titular entre semana con la Fiorentina por Copa Italia. El Maravilla viene haciendo buenas presentaciones y será una alternativa para un ataque que deberá combatir con el cuadro de Andrea Pirlo.

Día y hora: ¿cuándo juegan Inter de Milán y Juventus por la Serie A?

El partido entre Inter de Milán y Juventus se jugará el día domingo 17 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

Alexis Sánchez se reencontrará con CR7, esta vez por la Serie A de Italia. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Juventus?

El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia. Revisa tu cableoperador aquí:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en ESPN Play.