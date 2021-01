Inter vs Benevento | Ver EN VIVO por TV y ONLINE la fecha 20 de la Serie A de Italia con Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Sorpresa a causado en las últimas horas un posible intercambio de Alexis Sánchez del Inter a la Roma en la Serie A. Informaciones que por ahora descartó Antonio Conte en la previa de un nuevo partido por el Calcio y fundamental para seguir a la caza del líder, AC Milan.

Inter de Milán recibirá en el Giuseppe Meazza al Benevento por la jornada 20 del futbol italiano, y que tiene a los nerazzurros sin la posibilidad de tropiezos en una lucha incesable.

Con dos puntos de diferencia con los rossoneros, el cuadro de los chilenos debe seguir sumando para que no se le escape el equipo de Zlatan Ibrahimovic, fecha en la que jugarán con el Bologna de un lesionado Gary Medel.

Para este encuentro Arturo Vidal asoma como titular en el mediocampo del Inter, mientras que el Niño Maravilla por ahora será suplente tras detrás de los titulares Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

Duelo que será previo a la primera semifinal de la Copa Italia en la que el Inter de Milán debe jugar contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Para ese partido Lukaku está suspendido, por lo que en caso de continuar y no se confirme este supuesto interés de la Roma, el delantero chileno será titular en compañía de Lautaro.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Benevento?



El partido entre Inter de Milán y Benevento se jugará el día sábado 30 de enero a las 16:45 horas, hora chilena.

Inter tiene un duelo clave para seguir en busca del liderato. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Benevento?



El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.