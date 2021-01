Antonio Conte se hace el Larry con la movida de Alexis Sánchez a la Roma: "Es de Inter y debe estar concentrado"

El fútbol italiano está en compás de espera mientras se resuelve el mercado de invierno, que tiene a un chileno entre sus protagonistas. Alexis Sánchez puede llegar a la Roma a cambio del pase de Edin Dzeko al Inter y todo gira en torno al Niño Maravilla y el Diamante bosnio.

Pero el técnico del cuadro lombardo, Antonio Conte, no escucha el canto de sirenas y evitó cualquier tipo de comentario mientras las dirigencias de ambos equipos están en contacto para completar la galáctica operación de media temporada.

Consultado en conferencia de prensa, en la antesala del choque de este sábado entre Inter y Benevento por la vigésima fecha de la liga italiana, el estratega interista se limitó a decir que "Alexis es jugador del Inter" y que "debe estar concentrado y disponible para el equipo".

Más elocuente fue a la hora de hablar del delantero bosnio. "Yo no he solicitado nada, partamos diciendo eso. Si alguien ha dicho eso, está a años luz. Tenemos este equipo y este equipo tenemos, no es el técnico quien ande pidiendo jugadores todo el tiempo", aclaró.

"Dzeko es un jugador de la Roma y tengo mucho respeto por él. También respeto a mis jugadores. La situación es clara. Si alguien no está contento y pide irse es diferente. Y lo haremos feliz. En caso contrario, no puedo anticipar que haya cambios", sentenció Conte.

En la misma línea, el allenatore pidió evitar este tipo de tópicos. "Es inútil crear inestabilidad en el equipo. Tenemos que trabajar y guardar silencio. No me parece correcto que haya situaciones que puedan afectar la tranquilidad del equipo", completó.

Antonio Conte tiene considerado a Alexis Sánchez para el duelo de Inter ante Benevento por la liga italiana. Foto: Getty Images

Con estas palabras, Conte ratifica que cuenta con Alexis Sánchez para el encuentro de este sábado, aunque el delantero chileno no es considerado con opción de titularidad, a diferencia de Arturo Vidal en el mediocampo.

"Seguro que Benevento está haciendo las cosas muy bien y me alegro mucho por Pippo (su entrenador, Filippo Inzaghi), que tras el ascenso se está confirmando en Serie A. Comienza la segunda rueda y claramente los puntos empiezan a pesar en los objetivos", completó.