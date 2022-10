Igor Tudor cuestiona la expulsión de Samuel Gigot por la infracción a Neymar: "Me dijeron que no lo toca, es un error si se castiga la intención"

Olympique de Marsella luchó hasta el final, pero no pudo igualar Le Classique ante el Paris Saint-Germain, que se impuso por 1-0 gracias a una sublime definición de Neymar muy cerca del final de la primera parte. Además de eso, el crack brasileño fue el artífice de la expulsión que conspiró contra las opciones del elenco del Velódromo.

En el minuto 72, el zaguero francés Samuel Gigot, quien había sustituido al lesionado marfileño Eric Bailly, recibió la tarjeta roja directa por parte del juez del encuentro, Clément Turpin, quien no titubeó en expulsar l jugador de 29 años por una infracción que dejó al "10" del PSG gritando de dolor en el césped del estadio Parque de los Príncipes.

Pero a Igor Tudor no le pareció lo mismo. Al menos así lo hizo saber en la rueda de prensa pospartido, aunque su primera respuesta fue no haber visto la acción. Cuando uno de los periodistas presentes le informó al DT croata, quien ordenó la sustitución de Alexis Sánchez en los 79', que su marcador central no impactó al ex futbolista del Barcelona de España y el Santos de Brasil.

"Yo no la vi, pero me dijeron que él no tocó al jugador, tengo que mirar las fotos", dijo el estratega que llegó a la Ligue 1 desde el Hellas Verona de Italia para reemplazar al argentino Jorge Sampaoli. De todas maneras, el balcánico no se quedó sólo con eso. Y puso en duda la determinación del juez central del compromiso válido por la 11° jornada liguera.

Ante eso, el otrora zaguero central de la Juventus manifestó que "si le sacan tarjeta roja porque lo tocó es normal, pero es un error si es sólo para castigar la intención". Así las cosas, el OM sumó dos problemas en la última línea, pues se espera saber cuánto tiempo estará de baja Bailly, pero Tudor ya debe dar por hecho que tampoco contará con Gigot para el encuentro ante el Lens, uno de los dos equipos que superó al elenco marsellés en la reciente fecha de la máxima categoría en el balompié galo.