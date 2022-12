Un año agitado tuvo Alexis Sánchez, uno de los futbolistas más importantes de nuestra historia. El tocopillano en el primer semestre defendió la camiseta del Inter de Milán, mientras que en el segundo los colores del Olympique de Marsella, club que lo oficializó el 10 de agosto con un contrato por dos temporadas. Con la selección no logró el objetivo y quedó sin participar de la Copa del Mundo.

En el elenco italiano el atacante nacional no logró convencer a su entrenador Simone Inzaghi, pese a que en varias oportunidades demostró ser una alternativa concreta para el ataque del cuadro Nerazurri, club con el que ganó la Serie A, la Supercopa y la Copa de Italia.

El Niño Maravilla necesitaba más protagonismo en la cancha de juego. Sentirse importante, ser el caudillo de un equipo y por ende tomó la decisión de buscar otros horizontes en su carrera como profesional. De Italia se mudó a Francia para firmar por el Olympique de Marsella, elenco en el que hasta la fecha ha disputado 17 compromisos y en donde ha tenido la oportunidad de matricularse con siete tantos.

Pese a sus buenos números con el cuadro francés, Los Focenses no avanzaron a la siguiente fase de la UEFA Champions League tras quedar en la última posición en un grupo que enfrentó al Tottenham, Frankfurt y Sporting Lisboa.

La Roja de todos

La selección chilena no logró el principal objetivo tras no clasificar a la Copa del Mundo que se disputó en Qatar. La Roja este 2022 disputó un total de once compromisos, donde cuatro correspondieron a Eliminatorias y siete a encuentros amistosos.

Alexis Sánchez estuvo en ocho compromisos, todos de titular, y en donde logró anotarle dos goles a Bolivia y uno a la selección de Qatar, llegando al medio centenar de anotaciones con la camiseta de la selección chilena.

El tocopillano busca dar vuelta la página en este 2023, un año en donde hará lo necesario para consolidarse con la camiseta del Olympique de Marsella y a nivel selección ganar la mayor cantidad de partidos que le permitan a La Roja ir ilusionándose con la clasificación a la próxima Copa del Mundo a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos.