Olympique de Marsella de Alexis Sánchez tiene por delante días intensos pues este sábado vuelve al ruedo por Ligue 1, donde es parte del grupo de líderes, enfrentando al Auxerre pero también con la mira puesta en su debut en Champions League donde deberá enfrentar al duro Tottenham de Antonio Conte el próximo miércoles.

La intensidad de un calendario lleno de compromisos obliga a que el entrenador del equipo del chileno, Igor Tudor, esté pensando en hacer rotaciones en el torneo local y así lo manifestó en su más reciente conferencia de prensa. "Ya veremos mañana, habrá cambios pero será un equipo fuerte desde el minuto 1 hasta el 90", indicó.

Para el atacante nacido en Tocopilla, su arribo al país galo ha sido muy intenso. Debutó frente al Brest disputando el segundo tiempo prácticamente al bajarse del avión que lo trajo desde Italia y a partir de ese momento se hizo con la titularidad en los tres partidos siguientes, en los que ya logró marcar un par de goles.

Más allá de eso, el técnico croata dejó una pista que puede inducir que el futbolista de la Roja tendrá descanso pues anunció que el colombiano Luis Suárez será titular luego que, ante el Clermont, el cafetalero mostró su evidente molestia por no tener la oportunidad de entrar al terreno de juego.

"Suárez es un buen jugador, lo queríamos aquí. El gesto es exagerado por eso va a tener una multa. Hablé con él, le dije que no era normal pero que iba a ser titular para que estuviera feliz", puntualizó Tudor.

Queda por ver si, finalmente, Sánchez irá al banquillo para que tenga descanso o lo use un poco más retrasado en el terreno de juego pues Dimitri Payet no jugará por una molestia muscular que el entrenador explicó. "Es un dolor en la pantorrilla. No estará disponible mañana", sentenció.