Valentín Castellanos tuvo este martes la jornada más importante de su carrera. El delantero fue la gran figura del triunfo del Girona ante el Real Madrid en La Liga, anotando los cuatro goles con los que su equipo se quedó con los tres puntos.

El artillero, desechado por Universidad de Chile años atrás, vive una temporada de ensueño luego de haber dejado la MLS. Y su carrera puede seguir en ascenso, luego que en las últimas horas se conociera que el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez está tras sus pasos.

Luego de su gran noche ante el Real Madrid, el nombre de Valentín Castellanos comenzó a sonar con fuerza en distintos clubes en Europa. Sin embargo, en Francia detallaron un motivo por el cual los Phocéens tendrían la delantera.

De acuerdo a lo señalado por L'Equipe, un ex compañero del argentino en el New York City de la MLS conversó con personas al interior del Olympique de Marsella para entregar datos del goleador. Esto ocurrió tiempo atrás y, tras la paliza a los Merengues, el interés se reactivó.

Así lo detalló Maxime Chanot al mencionado sitio, asegurando que "lo hablamos cuando se fue y le dije que el Girona debería ser un trampolín para evolucionar luego en una club más grande", explicó.

"Lo hablé con varias personas en el Olympique de Marsella. No sé si se interesaron más por él o no. Lo cierto es que encaja a la perfección con el perfil del club. Es un goleador efectivo y un tipo que no se rinde en el campo. Me recuerda a Alexis Sánchez 10 años más joven", añadió.

Olympique de Marsella se suma a la final de clubes que espera seducir a Valentín Castellanos para la próxima temporada. El delantero se deja querer tras la mejor noche de su carrera y espera dar el gran salto. ¿Será junto a Alexis Sánchez? El tiempo lo dirá.

Revisa los cuatro goles de Valentín Taty Castellanos al Real Madrid