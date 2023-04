Prensa francesa categórica por Alexis Sánchez: "Simplemente no están a su nivel"

Alexis Sánchez no necesitó de goles para transformarse una vez más en la gran figura del Marsella. Este domingo el Niño Maravilla fue titular y una pieza clave para el triunfo por 1 a 2 frente al Lyon en el clásico olímpico por la Ligue 1.

En el encuentro, el tocopillano ingresó como el nueve de área y terminó jugando más retrasado, siendo un tremendo problema para la defensa rival. Su gran nivel para que el OM siga soñando con el título ha enamorado a la prensa francesa, que ya no encuentra palabras para alabarlo.

So Foot se lanzó a la piscina con todo y, además de aplaudir a Alexis Sánchez, le dejó un claro mensaje al resto del plantel del Olympique de Marsella. "Tan cómodo técnicamente que a sus compañeros incluso les cuesta entenderlo en ocasiones. O simplemente no están a su nivel".

Otros como Eurosport lo elevaron por encima del resultado. "Su nombre no aparecerá en la hoja de estadísticas y tal vez no sea obvio para las personas contentas con el video resumen de este partido. Pero sólo Alexis Sánchez merece ser objeto de un recopilatorio: todo lo que hace fue justo, útil, inteligente y colectivo. Auténtico veneno para la retaguardia del Lyon, el chileno volvió a firmar una actuación capital, matizada simplemente por su ineficacia ante la portería".

En Ouest France destacaron lo bien que Alexis Sánchez se adapta a lo que le pidan. "Para un jugador que dijo en rueda de prensa que no era fanático de su puesto, el chileno lo está haciendo bastante bien. Es uno de los jugadores del OM que ha creado muchas ocasiones para su equipo, estando en el origen del gol con su primer disparo, no desviado lo suficiente por Anthony Lopes".

Made In Foot le puso una nota 6 y resaltó que "seguro que no anotó y perdió su duelo con Lopes en el primer gol, pero, como suele ocurrir, estuvo en batalla con los defensores del Lyon. No tacaño con el esfuerzo, el chileno peleó como un diablo".

Finalmente está Le Dauphine, donde dijeron que "el chileno tuvo todos los problemas del mundo en el corazón de la bisagra del Lyon pero se divirtió con los espacios que dejaban Tolisso y sobre todo Mendes para sembrar el pánico en la defensa del Ródano".

Alexis Sánchez sigue firme como la gran estrella del Olympique de Marsella y sueña con alcanzar el título de la Ligue 1. A ocho puntos del liderato en manos del PSG, el tocopillano y sus compañeros se ilusionan con un milagro para levantar la copa al final de la temporada.