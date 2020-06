Claudio Borghi a Alexis Sánchez: "Debería ir a otro club para jugar más partidos"

Alexis Sánchez vive una situación complicada en el Inter de Milán, porque más allá de sus ganas y lo que ha mostrado desde que volvió el fútbol en Italia, es un hecho que el técnico Antonio Conte tiene sus dos delanteros fijos: Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

El Niño Maravilla tuvo buenos minutos ante el Nápoli en la semifinal de la Copa Italia, tuvo pocos minutos ante la Sampdoria e ingresó como titular ante el Sassuolo, donde asistió en uno de los goles.

Al respecto, Claudio Borghi, su entrenador en Colo Colo aseguró en el CDF que lo más conveniente para Alexis Sánchez es cambiar de equipo.

Alexis Sánchez ante el Sassuolo (Getty Images)

"Para recuperar el nivel, los jugadores deben jugar, y quizás debería ir a otro club para jugar más partidos y volver a un nivel interesante", afirmó Borghi.

El actual comentarista destaca que el chileno "físicamente está bien, trabajo hay, no creo que no juegue porque se ha dejado estar, o que no esté entrenando bien. Al tener pocos minutos hay ansiedad, y eso provoca desorden".

Borghi cree que si el Inter vende a Lautaro Martínez, va a ir por otro delantero y eso complica las opciones de Sánchez.

"Yo creo que Alexis está en un buen equipo que no se destaca por ser armonioso y se destaca por buscar el resultado. Si se queda va a tener que disputar un puesto", cerró.