Alexis Sánchez no llega a acuerdo y deberá regresar esta semana a Manchester United, según The Sun

Una alarmante información llega desde Inglaterra este martes. Según el diario The Sun, Manchester United e Inter de Milán no llegaron a acuerdo por la renovación del préstamo de Alexis Sánchez y el jugador deberá regresar esta semana a Old Trafford.

El contrato de cesión del delantero chileno con el cuadro lombardo expira este 30 de junio, por lo que se requería una prórroga para que el jugador siguiera en el equipo por lo que resta de temporada, hasta agosto.

Sin embargo, el reporte surgido desde Inglaterra echa por tierra la posibilidad. "Tormenta Sánchez. Alexis está listo para regresar a Manchester United esta semana, luego del estancamiento de las conversaciones con el Inter", titula el diario británico.

El titular de The Sun dejó temblando al Inter de Milán

"Alexis Sánchez se prepara para regresar esta semana al Manchester United al no haber acordado una extensión del préstamo con el Inter de Milán", informa The Sun, y la razón parece ser la Europa League.

Manchester United puede encontrarse con el Inter de Milán en las rondas venideras del torneo continental, que además es la única posibilidad para el elenco de Ole Gunnar Solskjaer de clasificar a la próxima Champions League.

Por esta razón, el conjunto de Old Trafford prefiere debilitar al elenco lombardo quitándole a una de sus alternativas más importantes en la zona de ataque y quien había sido ampliamente elogiado después de la victoria del domingo ante Parma.

La información se enfrenta a la palabra del mismo Solskjaer, que la semana pasada aseguró que Alexis seguiría en el Inter. "Tomaremos una decisión al final de la temporada", aseguró el entrenador noruego.

Alexis Sánchez suma 18 partidos, un gol y dos asistencias con el Inter de Milán (Agencia Uno)

"Creo que es importante que se enfoquen en terminar la temporada donde están, que piensen en su futuro, y nosotros pensaremos en el nuestro", dijo en alusión a Alexis y a Chris Smalling, quien se encuentra a préstamo en la Roma.

Sin embargo, el curso de las negociaciones fue distinto. Inter pretendía prorrogar al chileno por los próximos dos meses y renovar la cesión por una temporada más, esta vez con opción de compra. Pero las negociaciones dijeron lo contrario.

De esta forma y ante la falta de un anuncio oficial, todos los ojos están puestos de las dirigencias de Inter y Manchester United, de manera de que ratifiquen durante esta jornada cuál será el futuro de Alexis Sánchez.