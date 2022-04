Alexis Sánchez habló con la publicación del Inter de Milán en la previa del duelo de este sábado contra Roma por una nueva fecha de la Serie A, en la recta final del calcio. El chileno viene de ingresar desde el banco en los minutos finales de las semifinales de la Coppa Italia frente al AC Milan.

Contra Roma todo apunta a Arturo Vidal será baja y Alexis nuevamente irá al banco, pero las palabras del Niño Maravilla en conversación con Internazionale son emotivas y dedicadas a la selección chilena.

“Chile representa a mi familia, amigos, mis orígenes, todo. ¿La selección? Es muy importante, significa representar a mi país. Convertirme en el jugador con más partidos y goles es increíble, he batido todos los récords y estoy feliz. Quiero seguir así y nunca rendirme”, dijo Alexis.

El tocopillano agregó que “en el fútbol tienes la suerte de vivir momentos únicos de pura alegría. Uno de estos para mí definitivamente es la conquista de la primera Copa América en Chile, un hito histórico que tuve la suerte de vivir como protagonista con el penal definitivo después de 120 minutos de un peleado partido contra Argentina”.

Por último, se le consultó por los orígenes del “Niño Maravilla” y Alexis compartió la anécdota de una de sus primeras grandes jugadas, cuando todavía era un pequeño que soñaba con llegar a lo más alto del fútbol mundial.

“Antes de los trofeos y los récords, hay un partido que marcó los orígenes de mi carrera. Es el que siempre me recordaban cuando era pequeño. Yo tenía como 11 años y me fui a jugar a Argentina, a San Juan. Agarré el balón antes de la mitad de cancha, eludí a 8 ó 9 oponentes y me fui directo hacia la portería para marcar. Ha sido una acción y de juego que representa bien lo que yo era, lo que quería hacer y en lo que me convertí”, sentenció Alexis Sánchez.