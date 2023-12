Luego que en los últimos días, desde Argentina, se desechara la posibilidad que Arturo Vidal se convierta en refuerzo de Boca Juniors para el 2024, comienza a crecer la chance de que Colo Colo se reúna con el volante y le ofrezca la opción de regresar después de 17 años.

Según dio a conocer DaleAlbo, “el Cacique quiere empezar los primeros contactos para buscar el retorno del King“, mientras que los hinchas albos iniciaron oficialmente la campaña en redes sociales para ejercer presión a Blanco y Negro, con el hashtag #VidalAlColo.

En medio de este panorama, a un hombre que conoce muy de cerca a Vidal, como es su preparador físico Juan Ramírez, se le consultó en su visita a Radio ADN por la posibilidad de que el jugador vuelva a Colo Colo, y su respuesta ilusionó a más de alguno.

“Yo lo veo en Colo Colo. No sé si ahora, pero lo veo en Colo Colo. Seguro que es su deseo, me lo ha comentado, es hincha de Colo Colo y quiere volver a su club. Si lo han llamado no lo sé, creo que es algo que con los de casa deberían sostener los clubes, como la UC con Gary”, sostuvo el profesional.

Junto con agregar que “el sentimiento de volver a Colo Colo es muy distinto”, Ramírez advierte que para Vidal “jugar 15 años después la Copa Libertadores por Colo Colo es una doble motivación. Quiere competir en el club de sus amores. Si lo hizo en otros clubes, donde más quiere demostrarlo es donde la gente lo quiere mucho”.

¿Cómo fue el paso de Vidal por Colo Colo?

Desde su debut en el fútbol profesional, en mayo del 2005, el Rey se destacó por su polifuncionalidad dentro de la cancha; pero fue en 2006, con Claudio Borghi como técnico, que agarró camiseta de titular, como central izquierdo, hasta su partida al fútbol alemán en junio del 2007.

En sus tres temporada en Colo Colo, Arturo Vidal disputó un total de 56 compromisos, a nivel local e internacional, con un registro de cinco goles y cinco asistencias, además de ser tricampeón en el Apertura y Clausura 2006, más el Apertura 2007.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

En la actualidad, se sabe que Colo Colo se irán de pretemporada, a partir del lunes 8 de enero, rumbo a Uruguay, y será en este país donde sostenga sus primeros partidos amistosos, en el marco de la Serie Río de la Plata, la cual todavía no confirma los horarios ni los rivales del Cacique.

