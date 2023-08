Arturo Vidal, a su manera, hizo un particular análisis de la última nómina de la selección chilena. Para el debut en eliminatorias, Eduardo Berizzo convocó a 45 jugadores entre la adulta y sub 23, a los que pondrá a prueba con los históricos.

En su última transmisión de Twitch, el King fue consultado por la lista y dejó varios recados para algunos jugadores. “Creo que faltaron algunos, yo creo, pero no sé qué pasó. Faltó Claudio (Bravo), Edu (Vargas) que está volviendo a jugar”.

“Charles (Aránguiz) volvió, (Carlos) Palacios en cualquier momento puede aparecer. El que juega en Ecuador también (Matías Fernández), tiene que seguir porque en cualquier momento le va a tocar. Faltaron varios, pero tienen méritos los que están. Los que no, en cualquier momento llegará. Lo importante estar preparado. Cuando sea entrenador me tocará a mí, así que no hablaré mucho”, añadió.

Arturo Vidal tuvo palabras para Claudio Bravo, quizás el ausente más importante de la nómina. “Debe ser porque está lesionado, no cacho mucho, pero todos sabemos lo que representa. Es el capitán de toda la vida, un líder, pero está medio lesionado. Ojalá pueda volver, lo importante es que en la selección estén los mejores para que le vaya mejor. Que vuelva a jugar y en las próximas nóminas estar con nosotros”.

Los recados de Arturo Vidal a Lawrence Vigouroux, Eugenio Mena, Luciano Arriagada, Marcelino Núñez y Diego Valdés

En la transmisión, Arturo Vidal fue consultado por varios jugadores ausentes o que ya son parte de la selección chilena. Lawrence Vigouroux, Eugenio Mena, Luciano Arriagada, Marcelino Núñez y Diego Valdés tuvieron palabras especiales del King, que los quiere ver en la Roja.

Primero fue el arquero, que dio el salto al Burnley. “Él ha hecho una carrera bastante buena. Tuvo un momento en que empezó a venir, bajó y ahora volvió a subir. Lo compraron en Primera. Tiene una carrera buena, cuando lo vi entrenar le encontré calidad, un estilo inglés terrible, buen juego de pies y es atajador. Tiene chances de selección”.

Tras ello fue con Eugenio Mena, quien sufrió una grave lesión y es baja en la Roja. “Pucha el Chuequito, vi la imagen una pura vez porque es muy fuerte. Una lesión ya es fuerte, imagina eso. No lo he llamado, me da cosa porque no sé qué decirle, pero debe estar sufriendo. Ojalá se recupere lo antes posible y vuelva mejor que antes”.

Otro que recibió palabras de Arturo Vidal fue Luciano Arriagada, su compañero en Athletico Paranaense. “No es que le falte, está listo (para jugar). Lo que pasa es que le falta la oportunidad. Está en Brasil, Paranaense es el tercer mejor equipo en este momento y no sólo este año, es el tercer equipo más fuerte de Brasil. Está bien considerado, tienen a Roque que se va al Barcelona. Tiene una pelea dura, pero está ahí. En Chile podría jugar tranquilamente en Colo Colo o la Católica. Justo le salió un jugador crack, pero está bien, creció mucho acá”.

Siguiendo con los recados, el King le habló a Marcelino Núñez, al que le pidió más actitud. “Tiene mucha personalidad dentro de la cancha, no hablando. Le falta creerse el cuento, pegar una patada o reclamarle a los árbitros como los grandes con jerarquía. A crecido mucho, pero fuera de la cancha es tranquilo. No es fácil llegar y decir, hay que ganarse esas cosas”.

Arturo Vidal usó el mismo caso del hombre del Norwich para hablar de Diego Valdés, quien brilla en el América pero no en Chile. “Diego es más bueno que la cresta, la rompe en México hace varios años, pero en la selección cambia porque la presión es diferente, los partidos son diferentes, te enfrentas a jugadores de primer nivel”.

“Quizás le falta creerse más el cuento, meter goles, agarrar esa confianza y su autoestima crecería más. Sería titular indiscutido porque tiene todo el talento que un jugador quiere”, añadió.

Finalmente, Arturo Vidal se mostró confiado en que la Roja logrará la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. “Vamos a clasificar, si Dios quiere. Equipo y jugadores tenemos, pero sí iremos a un Mundial. Tengo más fe que nunca. Vamos Chile”, cerró.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

La selección chilena debuta en las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre próximo. Será el día 8 cuando la Roja viaje hasta Montevideo para enfrentar a Uruguay.

¿Cuándo juega Chile por eliminatorias en Santiago?

La Roja tendrá su estreno en las Eliminatorias Sudamericanas el 8 de septiembre ante Uruguay en Montevideo. Tras ello regresará al país para enfrentar a Colombia el día 12 del mismo mes, en el estadio Monumental.