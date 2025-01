Sabido es que Colo Colo es el equipo más popular de Chile, en eso no hay nada nuevo. Sin embargo, con el correr del tiempo siempre es entretenido ver si esa ventaja respecto a los demás elencos crece o se disminuye, sobre todo tras una osada declaración de Arturo Vidal.

Fue en septiembre del año pasado en que el King, en charla con Davoo Xeneize, lanzó sin tapujos que “el 90% de Chile es colocolino. Antes yo pensaba que era el 60, 70, pero ahora he ido a lugares donde jamás pensé que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado que son más fanáticos que los que van al estadio”.

Pese a estas palabras, lo cierto es que la realidad dice otra cosa en torno a la popularidad de Colo Colo y Universidad de Chile. Sin ir más lejos, una última encuesta tiró al piso la teoría el volante bicampeón de América.

La encuesta que desmiente a Arturo Vidal y Colo Colo

Fue el centro de estudios de La Cosa Nostra el encargado de entregar un nuevo dato sobre la popularidad de los equipos más grande de nuestro país. Ahí, se ve una cercanía entre albos y azules que dejó a varios marcando ocupado.

De acuerdo a sus resultados, Colo Colo tiene una preferencia del 21% versus un 18% de Universidad de Chile. Más atrás en el tercer puesto aparece Universidad Católica con un 11% de hinchas.

Según La Cosa Nostra la ventaja de Colo Colo sobre la U en términos de popularidad es de apenas tres puntos. Con esto la teoría de Arturo Vidal se derrumba. | Foto: Captura.

Las mujeres son más azules que albas. | Foto: Captura.

Otro dato interesante acá es que las mujeres son más azules que albas en esta pasada. Un 17% de las encuestadas se declara hincha de la U, mientras que un 13% es colocolina.

Un preocupante porcentaje que no se declara hincha

Además de estos datos, un preocupante 34% se declara no ser hincha de ningún equipo chileno. Esto es más que los que se consideran colocolinos, azules o cruzados.

En ese sentido, un 24% de los hombres encuestados se declaró no estar ni ahí con ningún equipo chileno, mientras que en las mujeres fue un 46%.