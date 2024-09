Hay una canción que dice que “Colo Colo es Chile”. Los hinchas del albo suelen hacer gala de un orgullo tremendo al hablar de la gran cantidad de hinchas que tiene el equipo a lo largo del país. Arturo Vidal mismo lo cree así.

Colo Colo ha ido adquiriendo relevancia continental tras la tremenda campaña que ha logrado a nivel de Copa Libertadores. Con Jorge Almirón en la banca y un espíritu copero heroico, el cuadro de Macul ha ido avanzando paso a paso en el torneo que señalan como “una obsesión”.

Dentro de toda esta historia, uno que juega un rol relevante, sino principal, es Arturo Vidal. Polémico e irreverente, el King es el que le ha dado un espíritu especial a este cuadro.

Siempre con frases que causan repercusión, Vidal se sentó a hablar con Davoo Xeneize, el famoso streamer argentino de Boca Juniors, quien sostuvo una grata conversación con el volante de Colo Colo.

Arturo Vidal estadístico

En medio de la conversación con el streamer argentino, Arturo Vidal fue consultado por lo que significa Colo Colo dentro de Chile. El King fue enfático.

“El 90% de Chile es colocolino. Antes yo pensaba que era el 60, 70, pero ahora he ido a lugares donde jamás pensé que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado que son más fanáticos que los que van al estadio”, analizó el King, ante la sorpresiva mirada de Davoo Xeneize.

“Es impresionante lo que es Colo Colo en Chile y ahora que estoy acá me doy cuenta de eso”, añadió Arturo Vidal, quien dejó al streamer argentino con cara de impresión.