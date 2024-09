Arturo Vidal fue una de las figuras del partidazo entre Colo Colo y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se terminará de definir el martes 24 de septiembre. Es por eso que Aníbal Mosa le pidió a Ricardo Gareca que llame al King de vuelta a la Roja.

“Yo creo que el señor Gareca debería repensarlo, porque jugadores como Arturo Vidal uno no los puede desaprovechar. Debería estar en la selección”, dijo el presidente de Blanco y Negro en el Monumental. ¿Y qué opinan los históricos?

RedGol se comunicó con varios exseleccionados para preguntarles si el King merece ser llamado para los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Jaime Vera no lo dudó: “Es un diferente. En instancias importantes es cuando se nota. Nosotros tampoco tenemos tantos jugadores para estar regodeándose”.

Tampoco Potencia Vargas. “Siempre he pensado que Arturo es un jugador importantísimo, solo le faltaba ritmo y recuperarse de las lesiones del último tiempo. Estando bien físicamente, es un jugador de otra categoría”, argumentó.

Gareca no ha considerado a Vidal desde su llegada a la Roja | Photosport

¿Vidal merece volver a la Roja para las Eliminatorias?

Fabián Estay también le hizo un llamado a Ricardo Gareca. “Hay que ser inteligente, en un proceso para un Mundial se ocupan hasta 60 jugadores y hoy tienes que pensar en que hay que sumar. Si Vidal está en un buen momento, hay que llamarlo para que aporte”, detalló.

“Alguien tenía que tomar la decisión de no llamarlos, pero si hoy están vigentes, úsalos. Que empapen a los chicos para competir como esa generación y en el camino se van quedando, pero se fortalece un grupo de trabajo. No sé si Gareca lo va a llamar o no, yo lo haría, hasta donde lleguemos”, añadió.

El que mostró resistencia fue Mortero Aravena. “Hizo un buen partido ante un River Plate muy timorato. Se dedicaron a defender y a buscar algún error en la defensa, entonces los espacios a recorrer no eran muchos. Hizo un buen partido. De ahí a llevarlo a la competición de selecciones, no sé, tengo mis dudas”, dijo.

“Desde que llegó, creo que (contra River) es el único partido que ha jugado en el nivel de Arturo Vidal. Ya tiene 37 años, por una cosa lógica de viajar mucho, de una cantidad importante de golpes en su carrera, va mermando el rendimiento”, reflexionó.

