El desastre que está viviendo Ricardo Gareca al mando de Chile lo tiene buscando alternativas desesperadamente. Luego del papelón en las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina y Bolivia, la Roja quedó en el penúltimo lugar y cada vez más lejos del Mundial de 2026.

El Tigre sabe que se está quedando sin crédito en partidos oficiales y comienza a mirar opciones para levantar a nuestro país. Pero lo que nadie se esperaba era que, tal como acusó Arturo Vidal días atrás, es que las está viendo en el fútbol argentino.

Tras la derrota con Argentina, el King le pegó al DT por sólo pensar en jugadores que juegan en el torneo del vecino país. Y a pesar de esto, en las últimas horas el propio entrenador de la Roja reconoció que quiere a una figura del otro lado de la cordillera para volver a los triunfos.

Ricardo Gareca quiere a un nuevo argentino en Chile

Ricardo Gareca se fue de viaje a Argentina durante las Fiestas Patrias en Chile y aprovechó de hablar sobre su visita. Ahí el DT abordó el presente de dos de los jugadores chilenos que militan en Talleres de Córdoba, pero sorprendió con un nombre más.

Ulises Ortegoza es el jugador que quiere Ricardo Gareca en Chile. Foto: Comunicaciones Talleres.

En conversación con el periodista David Paszucki, el Tigre reveló que tiene en la mira a un compañero de Bruno Barticciotto y Matías Catalán. “Ulises Ortegoza también, lo estamos viendo y siguiendo“, lanzó para sorpresa de todos.

El mediocampista de Talleres ya estuvo entre sus reservados para la Copa América, pero se terminó quedando abajo del avión. Ahora, tras su mala racha en partidos oficiales, lo vuelve a tener en consideración a pesar de que sus números no son los mejores.

Ricardo Gareca no se quedó ahí y lamentó no haber podido contar con Bruno Barticciotto, quien llegaba como goleador del fútbol argentino pero quedó al margen por problemas físicos. “Tuvimos la fatalidad que se lesionó en el primer entrenamiento y no pudimos verlo demasiado”.

En esa misma línea, el DT tuvo palabras para Matías Catalán, quien fue titular en los últimos partidos de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. “Ha sido permanentemente convocado, es un jugador muy importante”.

De hecho, el Tigre enfatizó en que cuenta con el Bigote pero no como lateral derecho, sino como uno más de sus zagueros. “Como central lo estamos utilizando, más que nada. Lo estamos viendo en esa posición”.

Finalmente, Ricardo Gareca dejó en claro que el trio de jugadores de Talleres puede ser parte de su proceso al mando de Chile. “Tenemos muchas expectativas con los tres muchachos“.

¿Te gustaría ver a Ulises Ortegoza en la selección chilena? ¿Te gustaría ver a Ulises Ortegoza en la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Ulises Ortegoza esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Ulises Ortegoza ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales con Talleres. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 1.573 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en las Eliminatorias Sudamericanas?

Ricardo Gareca intentará mejorar sus terribles números en partidos oficiales con Chile en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se verá las caras con Brasil el día 10 de octubre, con horario por definir.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.